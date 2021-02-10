Литва: с понедельника разрешена работа салонов красоты и непродовольственных магазинов

Правительство Литвы разрешило открытие салонов красоты, непродовольственных магазинов, работу цветочных магазинов и продажу непродовольственных товаров на открытом воздухе уже с понедельника, 15 февраля.

С понедельника будет разрешено открывать цветочные магазины, в том числе магазины в торговых или развлекательных центрах, на рынках и в других общественных местах.

Допускается торговля непродовольственными товарами на открытом воздухе с установкой временных торговых площадей, а также по договору вне помещения.

С понедельника также будут разрешена работа магазинов, киосков и павильонов (за исключением киосков и павильонов на рынках), работающих в помещениях с общей торговой площадью не более 300 кв. м. и имеющих прямой вход снаружи или отдельный вход, используемый только этими магазинами.

Такие торговые точки будут иметь торговую площадь 20 кв. м на посетителя или обслуживать не более одного человека одновременно и будут обеспечивать поток людей, поддержание безопасного расстояния, обеспечение необходимой безопасности для здоровья населения и гигиены.

Глава Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене просила увеличить площадь магазинов до 500 кв. м, но такое предложение не было одобрено.

Разрешены также отдельные услуги, предоставление которых позволяет контактировать только между одним поставщиком услуг и одним получателем услуги и предоставление которых занимает не более 15 минут.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что групповые услуги по-прежнему будут запрещены.

С понедельника также разрешены индивидуальные занятия физической активностью на открытом воздухе, которые проводятся специалистом по физической активности или спорту, инструктором.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что уже на следующей неделе люди, вернувшиеся на работу, могут пройти тест на COVID-19.

Шимоните: план карантина можно как ужесточить, так и смягчить



Премьер-министр Ингрида Шимоните заявляет, что утвержденный правительством в среду план постепенного ослабления карантинных ограничений может быть изменен «в обе стороны».

Ингрида Шимоните / D. Umbraso/LRT nuotr.

На заседании Кабинета министров И. Шимоните заявила, что план утвержден исходя из того, что ситуация улучшается и эта тенденция сохранится, но нельзя исключать и сценарий ухудшения ситуации.

«Думаю, в ходе обсуждения план нужно дополнить, обсудить, какие еще решения могут потребоваться, если ситуация, не дай Бог, начнет ухудшаться. Возможно, будет пересмотр и в обратном направлении», - сказала премьер.

И. Шимоните обратила внимание на некоторые другие страны, в которых эпидемиологическая ситуация начала ухудшаться после выхода из карантина.

«Никто этого не хочет, но мы не можем каким-то образом ожидать, что Литва будет такой особенной страной, что то, что происходит где-то еще, не может произойти здесь», - сказала она.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис подчеркнул, что план «не будет работать автоматически», будет пересматриваться каждую неделю и может корректироваться.

По словам министра, план предусматривает возможность применения мер как на национальном, так и на муниципальном уровнях, но все решения будут приниматься только правительством.

По его словам, послабления будут сопровождаться дополнительными мерами: профилактическими проверками, повышением требований безопасности.

«Это означает, что эта таблица не будет работать автоматически, в каждом случае нам придется согласовывать в Правительстве, принимать конкретные решения, возможно, предоставлять какие-то конкретные дополнительные детали, все это будет сопровождаться еще более подробными объяснениями конкретных мер", - сказал Дулькис.

«Мы ориентируемся не на сроки, а на достижение конкретных показателей», - добавил он.