В Литве предлагают прививать вакциной AstraZeneca и пожилых людей

Экспертный совет при правительстве предлагает использовать вакцину британско-шведской компании AstraZeneca без возрастных ограничений – прививать ею и людей старше 55-ти лет.

По мнению главы Центра инфекционных заболеваний Сантаришской клиники Лигиты Янчорене, результаты клинических исследований показывают, что иммунный ответ, создаваемый вакциной AstraZeneca у людей старше 70-ти лет не отличается от иммунного ответа у более молодых людей, побочные явления у пожилых людей отмечаются реже, вакцина на 100% защищает от тяжелой формы болезни, госпитализации и смерти от COVID-19.

Также подчеркивается, что Европейское фармагентство зарегистрировало ее как подходящую для использования в возрастной группе старше 18 лет.

"С учетом результатов того, что смертность от COVID-19 особо важно сократить путем вакцинирования пожилых людей групп риска, Экспертный совет выразил мнение, что вакцина AstraZeneca должна быть использована для прививки лиц, согласно предписаниям зарегистрированной вакцины, включая и людей старше 65 лет", – говорится в сообщении, распространенном в понедельник.

Министерство здравоохранения Литвы решило прививать первой партией вакцины AstraZeneca педагогов в возрасте до 55 лет. Окончательное решение о возрастном барьере при использовании следующих партий министр здравоохранения Арунас Дулькис еще не принял.

В конце января Европейское фармацевтическое агентство разрешило использовать вакцину AstraZeneca для прививки всех взрослых граждан Евросоюза, однако обратило внимание на то, что в данный момент нет достаточных результатов исследований об эффективности вакцины для людей старше 55 лет.