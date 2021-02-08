Литва отметит 30-летие членства в ЮНЕСКО

Президент Гитанас Науседа обсудит с бывшими послами Литвы при ЮНЕСКО - Арунасом Гелунасом и Иреной Вайшвилайте, вопросы охраны культурного наследия Литвы и подготовку к форуму.

Как сообщила администрация президента, в этом году Литва будет отмечать 30-летие членства в ЮНЕСКО, однако наша страна не в полной мере выполнила положения Конвенции.



В список мирового культурного наследия ЮНЕСКО входят старый город Вильнюса, Куршская коса, Кернаве и геодезическая дуга Струве. Ожидается принятие решения о включении в список Каунасской архитектуры модернизма.