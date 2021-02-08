Цена на нефть превысила годовой рекорд

Стоимость нефти марки Brent впервые с января 2020 года поднялась выше 60 долларов за баррель. Участник рынка надеются на дальнейший рост.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на торгах в понедельник, 8 января, впервые более чем за год превысила 60 долларов за баррель, поднявшись до отметки в 60,05 доллара. Последний раз баррель Brent стоил дороже 60 долларов только 29 января 2020 года.

Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте растет на 1,19% - до 57,53 доллара. Таким образом, за минувшую неделю нефть Brent подорожала на 7,8%, WTI - на 8,9%.

Игроки на рынке нефти настроены оптимистично



Аналитики отмечают позитивный настрой участников рынка благодаря массовой вакцинации от коронавируса в США и надежде на рост спроса на сырье по мере восстановления американской экономики.

Нефть дорожает на фоне заявленного комитетом ОПЕК+ сохранения приверженности к политике сдерживания добычи. Позитива на рынок добавил прогноз ОПЕК о том, что рынок нефти останется дефицитным по предложению весь 2021 год.



Важным двигателем роста цен на нефть остается высокий спрос со стороны Китая, который не снизился, несмотря на новые вспышки коронавируса. В китайские порты направляются 127 танкеров с 250 миллионами баррелей нефти. Это максимум за полгода.



Deutsche Welle