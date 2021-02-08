Литовец из Москвы о протестах: после демократической Литвы трудно понять ситуацию в России

Литовец, который живет в Москве и уже несколько недель наблюдает за протестами, сотрясающими Россию. В интервью порталу LRT.lt он говорит, что, так как он вырос в свободной и демократической Литве, ему трудно понять ситуацию в России. Он говорит, что всем сердцем поддерживает протесты.

Тем временем, Марина Дикарева, учившаяся в Каунасе, была свидетельницей избиения протестующих, но говорит, что не чувствует страха: «Гораздо хуже бояться всю жизнь».

«Я искренне поддерживаю протесты»

В течение последних двух недель протестов в России из-за заключения в тюрьму критика Кремля Алексея Навального тысячи людей были арестованы и подверглись насилию.

Перед тем как согласиться рассказать о ситуации в стране, литовец, живущий в Москве 10 лет, спросил, может ли он не называть свое настоящее имя.



«У меня есть вид на жительство, и чтобы он был продлен, нужно будет пройти проверку ФСБ. Никто точно не знает, что они проверяют - возможно, они просматривают социальные сети или другую информацию, но они могут фактически отозвать вид на жительство в любое время, даже если вы находитесь в стране 10 или 20 лет, и выслать тебя через несколько дней. Я стараюсь быть осторожным», - поясняет собеседник.

Protestai Maskvoje / AP nuotr.

По словам Артураса (имя изменено, настоящее имя редакции известно - LRT.lt), в России любой, кто публично выражает мнение, противоречащее властям, становится объектом интереса спецслужб. «Мы наблюдаем это из-за повышенного внимания к правозащитникам и другим активным людям», - сказал он.

Литовец говорит, что, прожив много лет в свободной стране, он с трудом понимает, что человека можно посадить в тюрьму только за его политические взгляды, и что правительство может «настолько нагло менять законы, лишь бы удержаться». Он говорит, что поддерживает людей, которые вышли на улицы, но сам не принимал участия в протестах.

«Я не думаю, что быть там гражданину другой страны с моральной точки зрения правильно, но я всем сердцем их поддерживаю. Общаясь с друзьями, я пытаюсь объяснить им, как все должно происходить в демократической стране, как работают отношения между обществом и властью», - говорит Артурас.

Не все поддерживают Алексея Навального

Правда, в его окружении нет людей, которые вышли бы на улицу. Большинству из них за 40, это люди с семьями.

«Они думают, что это не имеет отношения к ним – власти отдельно, они отдельно. Два разных мира. Тем более, что недавно принятые законы, ограничивающие возможность свободного участия в акциях протеста, существенно снижают желание людей получить штраф или быть заключенными под стражу», - делится собеседник.

Protestai Maskvoje / AP nuotr.

По мнению литовца, перед лицом нынешних беспорядков единства нет. Хотя немало людей выходит на улицы и поддерживает протесты, есть также много сторонников режима.

«Те, кого интересует ситуация в стране, получают информацию из различных независимых источников, поддерживают протестующих. Других все устраивает: и низкие зарплаты и пенсии, и то, какие ответы и объяснения дает власть по телевидению.

<...> Пожилые люди, я бы сказал, все еще мыслят категориями СССР. Интересно, что сторонников Владимира Путина в группе моложе 30 лет тоже много, но их все-таки меньшинство», - говорит Артурас.

СМИ, финансируемые из госбюджета, несомненно, освещают события только с одной стороны - в пользу правительства, - отмечает собеседник.

«Всех, кто против правительства, подкупает Запад, это алкоголики, наркоманы, сумасшедшие и другие ненадежные люди. Словом, пропаганда и тд. По радио еще звучат разные мнения, здесь и правительство иногда ругают. Но независимые газеты закрываются одна за другой или подвергаются давлению. Остается только Интернет, Youtube, независимые СМИ, в последнее время люди получает все больше новостей через Telegram”, - говорит литовец.

Cвоими глазами видела насилие над протестующими

Марина Дикарева, которая изучала литовский язык и литературу в Каунасе, а сейчас живет в Москве, сама приняла участие в недавних протестах. По ее словам, даже несмотря на то, что она родилась и выросла в России, она все еще не чувствует себя здесь своей и не может быть уверена в своем будущем и безопасности.

«Я думаю, что у большинства граждан России похожие чувства. Особенно меня возмутили недавние события с А.Навальным. Я чувствовала, что не могу не пойти, это вопрос совести.

«Для меня участие в акциях протестаъ - это солидарность как с политзаключенными, так и со всей нашей страной, попавшей в руки преступников, а также выражение гражданской позиции», - делится мыслями собеседница.

Женщина говорит, что не раз видела жестокое обращение с мирными людьми, участвующими в акциях протеста. И хотя так ведут себя не все полицейские, насилие над протестующими считается довольно распространенным явлением.

«В последнее время протесты ознаменовались не только избиениями, но и впервые против протестующих применили электрошокеры. Хуже всего, как мне кажется, не то, что происходит на митингах, а то, что происходит тет-а-тет в застенках спецприемников, где оказываются протестующие. Если полиция или ОМОН пытают вас за закрытыми дверями, то доказать этот факт и добиться справедливости законным путем невозможно», - говорит М. Дикарева.

"Я не чувствую страха"

Собеседница заявляет, что не боится участвовать в акциях протеста. По ее словам, опасаться всю жизнь было бы намного хуже:

«Я не чувствую страха. Напротив, в критической ситуации начинаешь чувствовать себя уверенно, рационально. Страшнее, когда ты приходишь домой и узнаешь, что кто-то из твоих знакомых арестован, или когда успокаиваешься, а потом видишь кадры протестов».

По словам женщины, главное оружие силовиков - не резиновая дубинка или электрошокер, а постоянное запугивание. «Поэтому мне очень нравится один из главных лозунгов протеста «Мы не боимся», - подчеркивает Дикарева.

Собеседница, которая протестует в России с 2012 года, описывает протесты как «волнообразный процесс», но говорит, что заметила, что за последние несколько лет все больше людей решили выйти на улицы и стали меньше бояться.