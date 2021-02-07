В Литву прибыла первая партия вакцины «AstraZeneca», получено 12 тысяч доз

В субботу вечером на склад Центра по экстремальным ситуациям была доставлена первая партия вакцины фармацевтической компании «AstraZeneca» – 12 тысяч доз. Как указывается в пресс-релизе министерства здравоохранения, они будут распространены среди медицинских учреждений во всех самоуправлениях Литвы и использованы для вакцинации сотрудников учебных заведений.

Вакцина была доставлена в Литву на микроавтобусе из Бельгии в сопровождении полицейского экипажа. В понедельник и вторник планируется развезти ее по 60 самоуправлениям.

«Мы рады, что Литва вместе с другими странами Евросоюза получила уже третью вакцину. Ее первая партия только что прибыла в Литву. Это количество пока не очень велико, но во всех случаях каждая доза позволит защитить больше людей, их здоровье, жизни», - сказал Радио LRT глава Государственной службы по контролю за лекарствами Гитис Андрулёнис.

„AstraZeneca“ vakcina / AP nuotr.

Хотя Европейское агентство по лекарственным средствам разрешило использовать вакцину «AstraZeneca» для людей старше 18 лет и не установило верхнего возрастного порога, министерство здравоохранения обратилось к Государственному агентству по контролю за лекарствами, чтобы оно проанализировало результаты клинических испытаний и дополнительно оценило безопасность вакцины для пожилых людей.

В ожидании заключения Государственной службы по контролю за лекарствами, министерство решило придерживаться наиболее безопасной схемы вакцинации с помощью «AstraZeneca». Первая партия вакцины «AstraZeneca» будет использована для вакцинации педагогов в возрасте до 55 лет.

„AstraZeneca“ vakcina / AP nuotr.

«AstraZeneca» является третьим производителем вакцины против коронавируса, зарегистрированной и используемой в Европейском Союзе. Согласно предварительному договору купли-продажи, Литва должна получить 1,86 млн. доз этой вакцины.