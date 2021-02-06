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2021.02.06 11:30

Науседа и Дуда согласовали основные цели региональной политики

LRT.lt2021.02.06 11:30
Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda
Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda / Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarija/R. Dačkaus nuotr.

Президент Гитанас Науседа провел телефонные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Как сообщается в пресс-релизе президентской администрации, обсуждались двусторонняя повестка дня, вопрос о поставках вакцин, ситуация с правами человека в Беларуси и России, а также реализация политики Восточного партнерства.

Оба лидера выразили солидарность с белорусским гражданским обществом, которое борется за демократические выборы и права человека. По мнению президентов, необходимо объединенными усилиями поддержать демократическое направление развития Беларуси.

Президенты обсудили ситуацию в России. «Россия не прошла проверку на соблюдение прав человека», - сказал Гитанас Науседа, напомнив, что Литва и Польша призвали Россию освободить незаконно заключенных российских граждан. Лидеры также выразили обеспокоенность в связи с недавней высылкой из России иностранных дипломатов.

Была затронута тема Форума восточного партнерства, организовать который планируется во второй половине этого года. Стороны констатировали, что осью встречи лидеров должен стать поиск решений в целях укрепления в странах Восточного партнерства идей гражданского общества и принципов верховенства закона. Было решено, что на форуме следует подписать совместную декларацию.

Gitanas Nausėda Andrzej Duda,
Gitanas Nausėda Andrzej Duda, / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Во время телефонного разговора был подчеркнут консенсус по реализации проекта Rail Baltica, одним из основных условий которого является обеспечение адекватного финансирования со стороны ЕС.

Состоялся обмен мнениями о необходимости расширения мощностей по производству вакцины, что обеспечило бы своевременное распространение вакцины среди государств-членов и увеличило бы ее доступность для соседей ЕС. Лидеры сошлись во мнении, что достижение коллективного иммунитета летом нынешнего года является амбициозной, но реалистичной целью.

При обсуждении ситуации в области региональной безопасности акцент был сделан на усилении трансатлантических связей, которые необходимы для обеспечения безопасности стран Балтии и Польши. Произошел обмен планами по укреплению сотрудничества с США и новой администрацией этой страны.

Лидеры договорились провести первый в этом году литовско-польский президентский совет.

Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda
Gitanas Nausėda Andrzej Duda,
Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda
Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda
1 / 2Lietuvos Respublikos Prezidentūros kanceliarija/R. Dačkaus nuotr.
Gitanas Nausėda Andrzej Duda,
Gitanas Nausėda Andrzej Duda,
2 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Gitanas Nausėda ir Andrzejus Duda
Gitanas Nausėda Andrzej Duda,
# Литва# Польша

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