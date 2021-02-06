Науседа и Дуда согласовали основные цели региональной политики

Президент Гитанас Науседа провел телефонные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Как сообщается в пресс-релизе президентской администрации, обсуждались двусторонняя повестка дня, вопрос о поставках вакцин, ситуация с правами человека в Беларуси и России, а также реализация политики Восточного партнерства.
Оба лидера выразили солидарность с белорусским гражданским обществом, которое борется за демократические выборы и права человека. По мнению президентов, необходимо объединенными усилиями поддержать демократическое направление развития Беларуси.
Президенты обсудили ситуацию в России. «Россия не прошла проверку на соблюдение прав человека», - сказал Гитанас Науседа, напомнив, что Литва и Польша призвали Россию освободить незаконно заключенных российских граждан. Лидеры также выразили обеспокоенность в связи с недавней высылкой из России иностранных дипломатов.
Была затронута тема Форума восточного партнерства, организовать который планируется во второй половине этого года. Стороны констатировали, что осью встречи лидеров должен стать поиск решений в целях укрепления в странах Восточного партнерства идей гражданского общества и принципов верховенства закона. Было решено, что на форуме следует подписать совместную декларацию.
Во время телефонного разговора был подчеркнут консенсус по реализации проекта Rail Baltica, одним из основных условий которого является обеспечение адекватного финансирования со стороны ЕС.
Состоялся обмен мнениями о необходимости расширения мощностей по производству вакцины, что обеспечило бы своевременное распространение вакцины среди государств-членов и увеличило бы ее доступность для соседей ЕС. Лидеры сошлись во мнении, что достижение коллективного иммунитета летом нынешнего года является амбициозной, но реалистичной целью.
При обсуждении ситуации в области региональной безопасности акцент был сделан на усилении трансатлантических связей, которые необходимы для обеспечения безопасности стран Балтии и Польши. Произошел обмен планами по укреплению сотрудничества с США и новой администрацией этой страны.
Лидеры договорились провести первый в этом году литовско-польский президентский совет.