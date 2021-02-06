Антон Орехъ. Разведка боем

Навальный в тюрьме, около 11 тысяч задержаны, десятки людей избиты, сотни сидят на скотобазе в деревне Сахарово и прочих отхожих местах. Журналистов уже бьют и сажают, наличие или отсутствие адвокатов никак не влияет на исходы дел. А еще у нас теперь есть судьи по вызову, ночные судьи и портрет палача Ягоды. Таков итог коротких зимних протестов в России.

Теперь протесты отложены до весны или до лета. Логика в этом решении есть. Очевидно, что право граждан на мирные собрания в Российской Федерации аннулировано. Любое шествие – это преступление. Преступник даже тот, кто просто проходил мимо или стоял неподалеку.

Так же очевидно, что власть дала всем силовым армиям лицензию на абсолютно любые виды насилия. До белорусского сценария не дошло не потому, что наши полицаи гуманнее лукашенковских, а потому что у нас просто не выходило столько народу и не приближалось к дворцу Путина на расстояние вытянутой руки, как это было в Минске.

Можете не сомневаться, что если бы в России протест был более решительным, то и крови пролили бы не меньше, а даже больше, чем бесноватый Батька. Продолжать протест – значит, гарантированно гнать народ под дубинки. А судя по тому, что раз от раза подавление было все более жестким, то и дубинками дело бы не ограничилось.

Это только кажется, что места в спецприемниках закончились. Мы живем в стране, где много лет существовал ГУЛАГ – нашли бы, куда людей сажать. Если в камеру влезает 28 человек, впихнули бы и 48.

Ясно, что ни весной, ни летом ситуация кардинально не поменяется. А осенью вспыхнет новая битва вокруг выборов в Думу. И тогда опять будут шествия, которые все равно не согласуют, даже если к тому моменту удастся победить вирус. Будут сотни избитых, тысячи задержанных, а силовая армия будет уже натренированная и бодрая, потому что сможет регулярно заниматься тем, что любит больше всего – топтать и унижать граждан своей страны.

Нет смысла уповать, как это делают соратники Навального, на какое-то международное давление. Запад выполнил свою ритуальную функцию, выразив обеспокоенность и потребовав правосудия. Но не разорвет из-за Навального отношений с Путиным. Запад 70 лет жал руки большевикам. И со Сталиным обнимался. А Путин-то точно не хуже Сталина. И наша нефть с газом и прочие ископаемые все еще нужны Западу. Нужны больше, чем Навальный и свобода в России.

Значит ли это, что всё плохо и безнадежно? Нет. Государство – это машина. Полицейское государство живет в условиях постоянного напряжения и очень от него устает и изнашивается. Каждый бунт, вроде теперешнего – это авария, которая сокращает ресурс механизма. А этот механизм настолько примитивный и тупой, что сам же занимается членовредительством и сокращает себе жизнь. Плохо лишь то, что ресурса может хватить еще надолго. И никому не известно, что случится со страной, когда ресурс будет исчерпан.

Эхо Москвы