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2021.02.06 10:29

Зеленский записал видеообращение на русском языке о блокировке СМИ

Радио «Cвобода»2021.02.06 10:29
Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / AP nuotr.

Президент Украины Владимир Зеленский записал на русском языке видеообращение, в котором отверг утверждения ряда украинских СМИ о запрете русскоязычной литературы.

Он подчеркнул, что решил использовать в своем заявлении именно русский язык потому, что считает необходимым донести информацию до тех соотечественников, которые, по его словам, относятся к украинскому языку настороженно и доверяют исключительно русскоязычной прессе.

Зеленский продемонстрировал на камеру несколько книг, в том числе под авторством Михаила Булгакова и Бориса Акунина, а также чеки, свидетельствующие о том, что произведения были куплены только что в центральных магазинах Киева. Этот факт, настаивает Зеленский, опровергает сообщения о том, что соответствующая литература попала под запрет на территории Украины.

Сюжеты, в которых содержались соответствующие утверждения, он назвал "наглой, циничной и опасной ложью". Виновниками распространения соответствующей дезинформации глава государства назвал три телеканала – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Они были заблокированы во вторник, 2 февраля.

Комментируя блокировку, президент напомнил, что у него как у человека, выступающего за торжество свободы слова, были "железобетонные" основания. В качестве таковых он назвал связь этих изданий с незаконными формированиями в аннексированном Крыму и районах Донбасса, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов.

2 февраля Зеленский по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны подписал указ о введении санкций в отношении депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Тараса Козака и телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которыми он владеет. Пакет мер предполагает блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из страны, а также полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами.

Санкции вступили в силу 3 февраля 2021 года и будут действовать пять лет. Все три общенациональных канала, которыми формально владеет Козак, реально контролирует крёстный отец дочери российского президента, глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Медведчук, комментируя действия администрации Владимира Зеленского, заявил, что украинский президент "встал на стезю диктатуры и узурпации власти".

Радио Свобода

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis
1 / 1AP nuotr.
Volodymyras Zelenskis
# украино-российский конфликт# Зеленский# русский язык# украинский язык# В мире

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