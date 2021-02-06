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2021.02.06 08:30

Шимоните: В понедельник должны быть утверждены даты восстановления определенных видов бизнеса

Gabrielė Sagaitytė, LRT.lt, BNS2021.02.06 08:30
Verslas
Verslas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Премьер-министр Ингрида Шимоните после встречи с представителями Ассоциации торговых предприятий Литвы заявила, что в понедельник может быть утвержден четкий план с датами, когда и какой бизнес сможет начать работать.

По словам премьер-министра, на встрече был поднят вопрос о смягчении карантина для отдельных видов бизнеса.

«Естественно, обсуждение не может не состояться. У правительства было намерение на этой неделе рассмотреть определенный график перехода от одного сценария к другому, при котором изменилось бы положение конкретных видов бизнеса и сфер деятельности. Но, поскольку дискуссии с экспертами затянулись и появилась необходимость уточнить или дополнительно обсудить некоторые положения, решение перенесено на следующую неделю.

Я абсолютно убеждена, что в понедельник мы сможем утвердить такой план и на его основе продолжать принимать решения о том, с каких дат и какие виды бизнеса можно возобновлять», - заявила И. Шимоните на дистанционной пресс-конференции.

Ingridos Šimonytės pokalbis su Angela Merkel
Ingridos Šimonytės pokalbis su Angela Merkel / Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuotr.

Премьер-министр подчеркнула, что решения, связанные с судьбой малого и среднего бизнеса, принимает не она одна, а весь кабинет министров.

«Я не правительство – я всего лишь один из членов правительства. Когда и какие виды бизнеса возобновлять, будет решать правительство, меняя решение о карантине. Но сначала правительство должно договориться по поводу самой схемы, то есть кто по какому сценарию и при каких условиях может начинать работу. Когда мы договоримся об этом, а я надеюсь, что мы договоримся в понедельник, ведомствам будет поручено разработать соответствующие резолюции. Правительство, я думаю, поддержит их без особых дебатов», - сказала премьер.

Laikinai sustojęs verslas Vilniuje
Laikinai sustojęs verslas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Предлагают открываться постепенно

Члены Ассоциации торговых предприятий Литвы во время встречи предложили, чтобы с улучшением эпидемиологических показателей ограничения снимались постепенно – начиная с магазинов, где существует вход с улицы.

«Мы представили продуманные предложения, как постепенно снимать ограничения. Бизнес уже сейчас готов приступить к работе и обеспечить все требования безопасности, даже более строгие, чем те, которые действуют в настоящее время. Вначале мы предлагаем открыть магазины, у которых существует отдельный вход и где площадь, отведенная для покупателей, не превышает 2 тыс. кв. м. Мы согласны и с более высокими требованиями к площади в расчете на одного покупателя», - заявила председатель ассоциации Рута Вайнене.

Представители бизнеса утверждали, что не следует рассчитывать на такой же поток покупателей, какой был в декабре.

Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Об ослаблении карантина пойдет речь в понедельник

В пятницу с представителями малого и среднего бизнеса, а также сектора торговых предприятий дистанционным образом встретился и президент Гитанас Науседа.

«Вторая волна пандемии сильно ударила по малому и среднему бизнесу, особенно по тем предприятиям или самозанятым людям, которые продают товары не первой необходимости или предоставляют контактные услуги. По мере изменения ситуации с пандемией мы должны найти новый безопасный баланс между эпидемиологическими и социально-экономическими целями», - подчеркнул Г. Науседа.

Prezidentas susitiko su smulkaus ir vidutinio verslo bei prekybos įmonių sektoriaus atstovais
Prezidentas susitiko su smulkaus ir vidutinio verslo bei prekybos įmonių sektoriaus atstovais / Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

Как сказала по окончании встречи президент Ассоциации парикмахеров и косметологов Йоланта Мачюлене, президент страны пообещал, что судьба закрытых предприятий будет решена в понедельник.

«Мы высказали все свои проблемы, объяснили нашу ситуацию, президент ознакомился с ней и сказал, что в понедельник состоится его встреча с премьер-министром Ингридой Шимоните и будет решаться наша судьба», - сказала Й. Мачюлене агентству BNS.

Verslas
Ingridos Šimonytės pokalbis su Angela Merkel
Laikinai sustojęs verslas Vilniuje
Karantinas Lietuvoje
Prezidentas susitiko su smulkaus ir vidutinio verslo bei prekybos įmonių sektoriaus atstovais
Verslas
Verslas
1 / 5E. Blaževič/LRT nuotr.
Ingridos Šimonytės pokalbis su Angela Merkel
Ingridos Šimonytės pokalbis su Angela Merkel
2 / 5Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuotr.
Laikinai sustojęs verslas Vilniuje
Laikinai sustojęs verslas Vilniuje
3 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Karantinas Lietuvoje
Karantinas Lietuvoje
4 / 5D. Umbraso/LRT nuotr.
Prezidentas susitiko su smulkaus ir vidutinio verslo bei prekybos įmonių sektoriaus atstovais
Prezidentas susitiko su smulkaus ir vidutinio verslo bei prekybos įmonių sektoriaus atstovais
5 / 5Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.
Verslas
Ingridos Šimonytės pokalbis su Angela Merkel
Laikinai sustojęs verslas Vilniuje
Karantinas Lietuvoje
Prezidentas susitiko su smulkaus ir vidutinio verslo bei prekybos įmonių sektoriaus atstovais
# Литва# карантин

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