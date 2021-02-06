Шимоните: В понедельник должны быть утверждены даты восстановления определенных видов бизнеса

Премьер-министр Ингрида Шимоните после встречи с представителями Ассоциации торговых предприятий Литвы заявила, что в понедельник может быть утвержден четкий план с датами, когда и какой бизнес сможет начать работать.

По словам премьер-министра, на встрече был поднят вопрос о смягчении карантина для отдельных видов бизнеса.

«Естественно, обсуждение не может не состояться. У правительства было намерение на этой неделе рассмотреть определенный график перехода от одного сценария к другому, при котором изменилось бы положение конкретных видов бизнеса и сфер деятельности. Но, поскольку дискуссии с экспертами затянулись и появилась необходимость уточнить или дополнительно обсудить некоторые положения, решение перенесено на следующую неделю.

Я абсолютно убеждена, что в понедельник мы сможем утвердить такой план и на его основе продолжать принимать решения о том, с каких дат и какие виды бизнеса можно возобновлять», - заявила И. Шимоните на дистанционной пресс-конференции.

Ingridos Šimonytės pokalbis su Angela Merkel / Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuotr.

Премьер-министр подчеркнула, что решения, связанные с судьбой малого и среднего бизнеса, принимает не она одна, а весь кабинет министров.

«Я не правительство – я всего лишь один из членов правительства. Когда и какие виды бизнеса возобновлять, будет решать правительство, меняя решение о карантине. Но сначала правительство должно договориться по поводу самой схемы, то есть кто по какому сценарию и при каких условиях может начинать работу. Когда мы договоримся об этом, а я надеюсь, что мы договоримся в понедельник, ведомствам будет поручено разработать соответствующие резолюции. Правительство, я думаю, поддержит их без особых дебатов», - сказала премьер.

Laikinai sustojęs verslas Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Предлагают открываться постепенно

Члены Ассоциации торговых предприятий Литвы во время встречи предложили, чтобы с улучшением эпидемиологических показателей ограничения снимались постепенно – начиная с магазинов, где существует вход с улицы.

«Мы представили продуманные предложения, как постепенно снимать ограничения. Бизнес уже сейчас готов приступить к работе и обеспечить все требования безопасности, даже более строгие, чем те, которые действуют в настоящее время. Вначале мы предлагаем открыть магазины, у которых существует отдельный вход и где площадь, отведенная для покупателей, не превышает 2 тыс. кв. м. Мы согласны и с более высокими требованиями к площади в расчете на одного покупателя», - заявила председатель ассоциации Рута Вайнене.

Представители бизнеса утверждали, что не следует рассчитывать на такой же поток покупателей, какой был в декабре.

Karantinas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Об ослаблении карантина пойдет речь в понедельник

В пятницу с представителями малого и среднего бизнеса, а также сектора торговых предприятий дистанционным образом встретился и президент Гитанас Науседа.

«Вторая волна пандемии сильно ударила по малому и среднему бизнесу, особенно по тем предприятиям или самозанятым людям, которые продают товары не первой необходимости или предоставляют контактные услуги. По мере изменения ситуации с пандемией мы должны найти новый безопасный баланс между эпидемиологическими и социально-экономическими целями», - подчеркнул Г. Науседа.

Prezidentas susitiko su smulkaus ir vidutinio verslo bei prekybos įmonių sektoriaus atstovais / Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

Как сказала по окончании встречи президент Ассоциации парикмахеров и косметологов Йоланта Мачюлене, президент страны пообещал, что судьба закрытых предприятий будет решена в понедельник.

«Мы высказали все свои проблемы, объяснили нашу ситуацию, президент ознакомился с ней и сказал, что в понедельник состоится его встреча с премьер-министром Ингридой Шимоните и будет решаться наша судьба», - сказала Й. Мачюлене агентству BNS.