Специалистка критикует рейд против «ночных бабочек»: почему штрафуют женщин, а не сутенеров и клиентов?

Как сообщает полиция, несмотря на объявленный карантин, проститутки продолжают активную деятельность. Цены на их «услуги» выросли, а ежемесячный доход может достигать 30 тысяч евро. Однако руководитель Центра по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией подчеркивает, что подобный «бизнес» организуют не женщины, а сутенеры. По ее словам, эксплуатируемых женщин наказывают, им отказывают в помощи, и преследование со стороны полиции нарушает права человека.

Как информирует полиция, 2 февраля сотрудники второго полицейского комиссариата города Вильнюса провели профилактическую операцию по выявлению лиц, занимающихся проституцией.

В полицейском пресс-релизе подчеркивается, что, если сравнивать ситуацию с 2020 годом, наблюдается значительный рост цен на удовлетворение сексуальных страстей ‒ 1 час обходится в сумму от 100 до 200 евро, тогда как в прошлом году средняя цена колебалась в пределах от 50 до 100 евро.

По утверждению полиции, несмотря на объявленный карантин, проститутки продолжают активную деятельность.

На сайте www.skelbiu.lt столичные полицейские обнаружили объявления, в которых женщины предлагают сексуальные услуги. Звонки обычно обрабатываются в автоматическом режиме, клиенту отправляется короткое SMS-сообщение с перечнем услуг и расценками.

Prostitucija / BNS nuotr.

Если предложение клиента устраивает, он должен подтвердить прибытие коротким сообщением, и для него резервируется время прибытия. У полицейских сложилось впечатление, что автоматизация услуг также приводит к росту цен на интимные услуги.

В течение дня полицейские обнаружили четырех женщин, предлагающих услуги интимного характера.

Как указывается в пресс-релизе, одна женщина в течение дня попалась дважды. Войдя в дом женщины, оказывающей интимные услуги, полицейские были удивлены роскошным интерьером квартиры. Когда женщину спросили, сколько она зарабатывает, занимаясь этим «бизнесом», последняя ответила, что ее ежемесячный доход достигает 30 тысяч евро.

Полиция заявляет, что женщины, занимающиеся проституцией, не требуют от своих клиентов ношения маски, прикрывающей нос и рот.

«Бизнес» организуют не женщины, а сутенеры

Однако руководитель Центра по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией Кристина Мишинене заявила порталу LRT.lt, что в этой области следует проводить политику помощи, а не наказания.

«Этот пресс-релиз полиции ‒ лучшее отражение того, чего мы достигли, преследуя людей, занимающихся проституцией, какой взгляд сформировала политика наказания, а не помощи. Ни много, ни мало ‒ покупатели секса устами полицейских жалуются на подскочившие расценки: «В прошлом году было дешевле!» А женщины, которых называют «ночными бабочками», размещают «пикантную рекламу», и их не заботит здоровье клиентов», - иронизирует К. Мишинене.

Kristina Mišinienė / BNS nuotr.

Она критикует и сами подобные операции ‒ наказывать надо не этих женщин, а сутенеров.

«Хотя мы с Департаментом полиции немало дискутировали о бесполезности подобных операций против «ночных бабочек», похоже, что комиссариаты продолжают храбро «бороться» с проституцией – прикинувшись покупателями секса, отыскивать продажных женщин, снимать на камеру, как они флиртуют с полицейскими, выписывать им штрафики...

Видимо, авторы пресс-релиза пытаются убедить нас в том, что женщины сами организуют этот прибыльный «бизнес» и автоматизируют поиск клиентов. А ведь еще совсем недавно те же самые полицейские делились материалами о жестокой конкуренции между вильнюсскими сутенерами, о том, как город разделен на территории, о травмах, которые получают женщины», - подчеркивает К. Мишинене.

Prostitucija / Shutterstock nuotr.

Глава Центра по борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией подчеркивает также, что преследование лиц, занимающихся проституцией, нарушает права человека и бессмысленно. Она напоминает полицейским, что административной ответственности не подлежит лицо, которое было вовлечено в проституцию, находясь в материальной, служебной или иной зависимости, или было вовлечено в нее посредством принуждения или обмана.

«Жалко, что публика так и не увидела, не узнала о покупателях секса, которые принесли «веселой бабочке» эти 30 тысяч. Хочу пожелать исполнителям операций большей мотивации в применении статьи 487 Кодекса об административных правонарушениях, а нашим членам Сейма ‒ немедленно пересмотреть бессмысленные, нарушающие права человека преследования лиц, занимающихся проституцией, и прекратить публичные издевки над ними», - говорит К. Мишинене.