ЕС пока не получил заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Европейский Союз пока не получил заявку на регистрацию российской вакцины "Спутник V"

Накануне авторитетный британо-американский научный журнал Lancet (Ланцет) опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины. Согласно данным, ее эффективность составила почти 92%.

По словам европарламентария Юозаса Олекаса, если производитель медицинского препарата - московский Институт Гамалеи, подаст заявку на регистрацию вакцины в ЕС, и будет доказана ее безопасность, Европейское агентство по лекарственным средствам может разрешить использовать "Спутник V" на территории ЕС.

Сейчас в ЕС утверждены три вакцины – Pfizer-BioNTech, Moderna и оксфордская AstraZeneca.



Тем временем, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс заявил, что вакцинация 70-ти процентов населения от коронавируса может быть достигнута лишь к осени. Это связано с перспективой поставок вакцин. Ранее лидеры ЕС и президент Литвы заявили, что цель ЕС – завершить вакцинацию большей части жителей сообщества летом.