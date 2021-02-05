Мелкие предприниматели готовы браться за вилы - предсказывают волну банкротств

Малые и средние предприятия, которые еще не получили разрешения от правительства на возобновление деятельности, возмущены тем, что их дискриминируют и игнорируют. По их словам, у некоторых торговцев уже заканчивается терпение, поэтому они рассматривают возможность защиты своих интересов правовым способом.

«Когда я разговариваю с торговцами, они прямо говорят мне, что плюнут на карантинные ограничения, возьмут вилы и пойдут с этими вилами к правительству», - сказал LRT.lt Витянис Буткявичюс, президент Литовской ассоциации рынков и торговли.

Тем временем, Дайнюс Дундулис, глава розничной сети Norfa, которая могла работать во время карантина, согласился с тем, что малым предпринимателям также следует разрешить работать, но добавил, что, несмотря на финансовые трудности, они больше защищают свое здоровье.

Предсказывает волну банкротств

Председатель Совета малого и среднего бизнеса Литвы Даля Матукене, оценивая положение малых предпринимателей, заявила, что оно действительно незавидное - большинство предприятий находятся на грани банкротства.

Verslas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Из этих постоянных звонков в день с 8 утра до 12 часов ночи мы в Совете малого и среднего бизнеса пришли к выводу, что нас ожидает море банкротств. Сейчас уплата налогов «Содре» и ГНИ приостановлена, но компании очень опасаются того, что будет, если этот карантин и закрытие продолжатся», - сказала Д. Матукене.

Она также подчеркнула недобросовестную конкуренцию в отношении малого и среднего бизнеса, учитывая, что крупные розничные сети также могут торговать товарами не первой необходимости.

«Я оцениваю очень плохо, весь наш совет очень плохо это оценивает. Мы написали в Совет по конкуренции и получили ответ, что через некоторое время будет проведена оценка того, не приобрели ли они (крупные торговые сети - LRT.lt) определенную торговую мощь против мелких предпринимателей. Это не ответ. Наверное, каждый гражданин Литвы чувствует эту несправедливость и это нарушение конкуренции», - сказала Д. Матукене.

Обещают обратиться в суд

Председатель Совета малого и среднего бизнеса также отметила в среду программе ЛРТ, что предприниматели, которые еще не получили разрешения правительства возобновить свою деятельность, обещают обратиться в суд, но подробнее в интервью LRT.lt эту тему не комментировала.

Однако она намекнула в интервью BNS, что надеется, что правительство примет решения, которые не потребуют обращения в суд.

Gariūnų turgus / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Документы сейчас собираются, просто не хочу вдаваться в подробности, но это будут охраняемые законом права, как это делают предприниматели в других странах. Мы не собираемся делать ничего противозаконного или неправильного. Наша цель - ни в коем случае не навредить государству и не получить компенсацию из денег налогоплательщиков. Мы говорим – позвольте нам работать и наконец-то признайте, что мелкие предприниматели, работающие по бизнес-лицензиям, вносят львиную долю в госбюджет», - подчеркнула Д. Матукене.

По ее словам, есть много способов обеспечить как безопасную торговлю малых предпринимателей, так и предоставляемые ими услуги.

«Например, как в цветочном бизнесе можно ли заразиться? Один покупатель стоит в двух-трех метрах от продавца. Мастера маникюра сделали перегородки, разделяющие их с клиентом, как в Maxima. Нет контакта, только касание руки клиента, но это делается в перчатках и в маске. Есть системы вентиляции, книжные магазины сделали отдельные входы и выходы, чтобы не было потока посетителей», - заявила Д. Матукене.



Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в четверг сказала, что не сомневается в том, что в следующий понедельник удастся согласовать схему смягчения карантина, и будут решены вопросы по условиям открытия непродовольственных магазинов и салонов красоты.

Несмотря на то, что ранее на этой неделе литовские власти говорили о возможности принятия решения разрешить непродовольственным магазинам с отдельным входом и салонам красоты работать, правительство в среду не рассматривало этот вопрос.

Карантин в Литве введен 7 ноября и продлен до 28 февраля.