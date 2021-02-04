Ассоциация парикмахеров: мы не боевики, мы не будем воевать с властью

"Конечно, мы будем терпеть, потому что специалисты в области красоты – это все-таки не боевики, мы не будем воевать с властью", - сказала в интервью русской службе Радио ЛРТ президент Ассоциации парикмахеров и специалистов в сфере красоты Йоланта Масюлене.

Несмотря на то, что ранее на этой неделе литовские власти говорили о возможности принятия решения разрешить непродовольственным магазинам с отдельным входом и салонам красоты работать, правительство в среду не рассматривало этот вопрос.

Тем временем, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что нынешняя эпидемиологическая ситуация позволяет работать салонам красоты и магазинам, поэтому она вернется к этому вопросу на следующей неделе.

Президент Ассоциации парикмахеров и специалистов в сфере красоты Йоланта Масюлене говорит, что они не будут воевать с властью.



"У нас только одна цель – чтобы все было по правилам. Мы будем ждать, мы будем писать и спрашивать, почему нам не дали работать, ведь мы очень на это надеялись, мы написали им много писем, а надежда, как говорится, умирает последней. Так что мы не будем ждать, пока эта надежда умрет, мы будем снова спрашивать, мы будем снова им писать и, конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы нам дали работать.



Потому что и мелкие парикмахерские, и большие салоны красоты – все в одном ряду, мы все хотим сохранить свое ремесло, свои компании, свои салоны, потому что, знаете, предприниматели мы мелкие, не какие-то большие заводы или фабрики. Поэтому мы ждем, пока нам ответят по-человечески, почему мы не можем идти работать", - задается воросами глава ассоциации.



Каждому должна быть оказана помощь



Она отмечает, что уже после первого карантина у работников сектора уже была вся программа, как надо работать, с какими продуктами и какая дезинфекция должна быть.



"Так что нам очень интересно, чем же мы не угодили и какова причина того, что этот вопрос даже не обсуждался", - говорит Йоланта Масюлене. .

Парикмахерская / BNS nuotr

"Говоря об ограничениях, когда в одном салоне можно работать только с одним клиентом за раз, то если с точки зрения эпидемиологов это будет самым лучшим вариантом, тогда, конечно, мы всегда поддержим это решение. Но если в салоне мастера работают не по одному, а их несколько, то там возникают проблемы, как они будут работать. Но и с этим мы можем справиться, потому что после первого карантина, а те же самые правила будут и теперь, мы же справились, мы же научились работать, у нас очень много опыта, как составлять рабочие графики.



Но теперь многие говорят: ой, зачем вам ходить на работу, сидите, пока пандемия закончится. Извините, пожалуйста, мы, конечно, можем сидеть, но тогда каждому мастеру, каждому парикмахеру, или маникюрщице должна быть оказана адекватная помощь. Наше правительство должно нас подержать. Так что наши требования, мне кажутся реальными – мы хотим работать, мы не хотим сидеть и просить денег у власти", - говорит глава ассоциации.

Она подчеркнула, что наша ассоциация объединяет те салоны, которые не работают подпольно.



Эксперты предлагают не смягчать карантин



"Мы и во время первого карантина говорили, что не будем так делать, мы будем ждать, пока нам дадут работать, когда нам официально об этом скажут. А те, кто работал дома нелегально раньше, я думаю, что и сейчас это делают. А нелегальная работа в Литве – не новость, и не только в нашей сфере красоты, есть много видов нелегальной деятельности", - заключила Й.Масюлене.



В среду правительство не обсуждало вопросы, связанные с ослаблением карантинных мер, таких как разрешение открытия непродовольственных магазинов с отдельным входом и салонов красоты.

Парикмахерская / E. Blaževič/LRT nuotr.

Тем временем, Экспертный совет при правительстве Литвы предлагает Кабмину пока не смягчать карантинные ограничения, сообщила в среду глава Группы Экспертного совета по карантину Рамуне Каледене.

"Мы придерживаемся стратегии, согласно которой мы все равно не можем смягчать ограничения, едва перейдя от худшего сценария к менее плохому. Следует подождать, чтобы этот сценарий закрепился", – сказала профессор Литовского университета наук о здоровье Р. Каледене.

По словам Р. Каледене, эксперты считают, что такие послабления можно реализовывать только на нижнем пределе сценария "С"– 150 случаев на 100 тыс. жителей за 14 дней. В данный момент этот показатель в Литве составляет 414 случая.