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2021.02.02 20:24

Суд отправил Алексея Навального на 2,8 года в колонию

Deutsche Welle2021.02.02 20:24
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas / Vida Press nuotr.

Известный оппозиционер, пострадавший от отравления в России, признан виновным в нарушении требований условного наказания. Он был задержан и арестован сразу по возвращении после лечения в ФРГ.

Симоновский суд Москвы во вторник, 2 февраля, заменил известному российскому оппозиционеру Алексею Навальному условный срок наказания на реальный. Он проведет в колонии общего режима 2,8 года. Судья Наталья Репникова признала политика виновным в нарушении обязательств по условному наказанию, наложенному на него по делу косметической компании "Ив Роше". Суд удовлетворил представление Федеральной службы исполнения наказаний о назначении Навальному 3,5 года лишения свободы в колонии, однако учел время, которое политик провел под домашним арестом.

Судебное заседание проходило в здании Московского городского суда. Как пояснили в Мосгорсуде, "с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции было принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда".

Задержания у зала суда

Здание Мосгорсуда с утра окружили автобусы с сотрудниками Росгвардии, сообщил корреспондент DW. На улицах, ведущих к суду, дислоцировали силовиков, а возле метро "Преображенская площадь" - автозаки с полицией. К зданию не пускали никого, кроме журналистов с редакционными заданиями. У подхода к зданию суда от улицы Богородский вал, также перекрытого полицейскими, собрались около 100 сторонников Навального и журналисты. Проезжавшие мимо автомобили периодически сигналили в знак солидарности с ними. Из некоторых авто звучала песня "Перемен!", водители выкрикивали: "Свободу политзаключенным!"

По данным радиостанции "Эхо Москвы", у здания суда были задержаны более 350 человек.

На судебном заседании присутствовали сотрудники посольств нескольких зарубежных государств, в частности Великобритании, Швейцарии, Латвии, Болгарии, Польши, Австрии.

Арест после возвращения

Алексей Навальный был задержан и арестован в январе сразу по возвращении на родину из Германии, где он лечился от отравления в России боевым отравляющим веществом "Новичок". Его арест вызвал волну массовых протестов по всей России. Западные страны резко осудили подавление протестов в России. В некоторых западных странах усиливаются призывы к санкциям против Кремля, а также к свертыванию проекта строительства газопровода "Северный поток-2". Германия заявила, что сначала она желает дождаться решения суда по делу Навального.

Deutsche Welle

Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
Laukiama teismo nuosprendžio dėl A. Navalno
Laukiama teismo nuosprendžio dėl A. Navalno
Laida rusų kalba. Maskvoje vyksta Aleksėjaus Navalno teismas
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
1 / 7Vida Press nuotr.
Laukiama teismo nuosprendžio dėl A. Navalno
Laukiama teismo nuosprendžio dėl A. Navalno
2 / 7AP nuotr.
Laukiama teismo nuosprendžio dėl A. Navalno
Laukiama teismo nuosprendžio dėl A. Navalno
3 / 7AP nuotr.
Laida rusų kalba. Maskvoje vyksta Aleksėjaus Navalno teismas
Laida rusų kalba. Maskvoje vyksta Aleksėjaus Navalno teismas
4 / 7
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
5 / 7AP nuotr.
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
6 / 7AP nuotr.
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
7 / 7AP nuotr.
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
Laukiama teismo nuosprendžio dėl A. Navalno
Laukiama teismo nuosprendžio dėl A. Navalno
Laida rusų kalba. Maskvoje vyksta Aleksėjaus Navalno teismas
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
# Россия

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