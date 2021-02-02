Глава лыжной трассы "Лепкальнис": билеты уже распроданы, кафе не работает, туалет на улице

Сегодня в Литве смогли открыться лыжные центры, такое решение вчера приняло литовское правительство.

Посетители лыжных центров могут покупать билеты только онлайн. Этот способ продажи билетов также будет действовать как регистрация и обеспечивать регулирование потока посетителей. Кроме того, время посещения будет ограничено - клиент не сможет провести в центре более 2 часов.



Артурас Бельскус, директор Ассоциации лыжных центров и глава вильнюсской лыжной трассы "Лепкальнис", в интервью русской службе Радио ЛРТ сказал, что в Литве открылось уже несколько трасс.



"Смотрим, как у нас получается работать с новыми ограничениями. По всей Литве есть 6-7 трасс, я думаю, что будет работать только 4, кто-то готовится, кто-то считает, выгодно им работать или невыгодно. Если маленькие самоуправления – открытие не окупится. Открылись в Шилальском районе "Аукштагирис", "Мортос калнс" и "Лепкальнис" открылся в Вильнюсе", - сказал глава ассоциации.

Liepkalnio slidinėjimo trasa. Slidinėjimas. Žiema Vilniuje / D. Umbraso/LRT nuotr.

"По поводу билетов – не знаю, как у других, у нас билетов уже нет, все распродано, потому что мы пока мало билетов выставили на продажу. Не хотим сразу продавать много, то есть все, которые можем продать, потому что хотим посмотреть, как распределяется поток людей и спокойно перестроиться под новые условия и работать, чтобы для всех было безопасно. Сейчас смотрим, все хорошо, справляемся, понемножку будем открывать, может, сегодня вечером еще будут дополнительные билеты", - сказал Артурас Бельскус.

Он отметил, что, согласно требованиям, центры не могут сдавать в аренду аренды инвентарь, посетители должны иметь свой.



"Кафе не работает, лыжная школа тоже, нельзя заходить в помещения, туалеты снаружи, потому что хотим исключить любые контакты. Хотим, чтобы была дистанция, все приходят по графику, чтобы все одновременно не заходили", - говорит руководитель ассоциации.

"О прибыли не думаем, нужно вернуть долги, которые накопились за время пандемии", - заключил Артурас Бельскус.



Вчера министр экономики и инноваций А. Армонайте отметила, что запрет и ограничение на передвижение между муниципалитетами сохраняется, а это означает, что лыжные центры смогут обслуживать жителей своего муниципалитета.



Она также отметила, что разрешены к работе только открытые лыжные курорты. Лыжные арены под крышей по-прежнему не будут работать.



LRT.lt напоминает, что в минувший вторник Министерство экономики и инноваций представило правительству план, в котором предлагалось разрешить работу лыжных центров с 1 февраля, а салонов красоты и небольших магазинов - с 8 февраля.