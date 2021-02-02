Новости

2021.02.02 16:45

Навальный в суде: "Путин войдёт в историю как отравитель"

Радио «Cвобода»2021.02.02 16:45
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas / Vida Press nuotr.

Алексей Навальный, выступая во вторник в суде, который рассматривает вопрос о замене ему условного срока наказания по делу "Ив Роше" на реальный, вновь обвинил президента России Владимира Путина в организации покушения на него, а также его уголовного преследования.

"Я нанёс смертельную обиду тем, что выжил благодаря хорошим людям, пилотам и врачам, потом я не спрятался, живя где-то в бункере под охраной, а потом случилось вообще страшное — я участвовал ещё и в расследовании собственного отравления, и мы показали и доказали, что Путин, используя ФСБ, осуществил покушение на убийство", - сказал Навальный, имея в виду своё отравление 20 августа и его расследование, опубликованное в декабре.

"Выяснилось, что чтобы совладать с политическим оппонентом, у которого нет ТВ и политической партии, нужно просто убить его химическим оружием. Все убедились, что он просто чиновничек, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал в дебатах, и это его единственный метод — пытаться убить людей", - сказал Навальный о Путине.

"И сколько бы [Путин] ни пытался изображать из себя геополитика, его обида в отношении меня — в том, что в историю он войдет как отравитель. Вот был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а этот человек войдет в историю как отравитель трусов. Меня охраняет полиция, половина Москвы оцеплена оттого, что мы показали, что он требует воровать у оппонентов трусы и мазать их химоружием", - продолжал Навальный, имея в виду один из эпизодов расследования, свой разговор с предполагаемым сотрудником ФСБ, который признался, что яд был нанесён на трусы Навального.

Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis / AP nuotr.

Оппозиционер также выступил с критикой нынешней экономической политики властей. Он также призвал своих сторонников не бояться и "не подчиняться" действующей власти: "Беззаконие и произвол наряжают себя в мундир прокурора и судейскую мантию. И в этом случае долг каждого человека — не подчиняться законам, которые обряжены в эти мантии, не подчиняться вам", заявил он в частности, отметив, что "всю страну посадить нельзя".

Кроме того, Навальный напомнил, что ЕСПЧ ранее потребовал пересмотра приговора по делу "Ив Роше", чего российские суды не сделали.

"В России сейчас много хороших вещей, а самая хорошая - те самые люди, которые не боятся, которые не опускают глаза, не смотрят в стол и не отдадут нашу страну кучке чиновников, которые решили променять страну на виноградники и аквадискотеки. Не признаю представление и требую своего немедленного освобождения". - завершил свое выступление оппозиционный политик.

Прокурор и судья несколько раз прерывали Навального, заявляя, что его слова не имеют отношения к сути дела, и что он "не на митинге".

Навальному грозит замена условного срока - 3,5 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве - на реальный, по представлению Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве заявляют, что Навальный нарушил условия испытательного срока. Дело разбирает судья Симоновского суда, но заседание проходит в здании Мосгорсуда.

Радио "Свобода"

Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
Laida rusų kalba. Maskvoje vyksta Aleksėjaus Navalno teismas
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
1 / 6Vida Press nuotr.
Laida rusų kalba. Maskvoje vyksta Aleksėjaus Navalno teismas
Laida rusų kalba. Maskvoje vyksta Aleksėjaus Navalno teismas
2 / 6
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
3 / 6AP nuotr.
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
4 / 6AP nuotr.
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
5 / 6AP nuotr.
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
6 / 6AP nuotr.
Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas
Laida rusų kalba. Maskvoje vyksta Aleksėjaus Navalno teismas
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
Teismo pastatas Maskvoje, kur vyksta Aleksejaus Navalno bylos posėdis
# Россия

Популярно

Вида Монтвидайте

Новости

2021.02.02 10:08

Вида Монтвидайте - о вызовах пандемии, законе о нацменьшинствах и проблеме литовского языка в Юго-Восточной Литве

Protestai Baltarusijoje

Новости

2021.02.02 13:47

Поток белорусов в Литву остановился

Вильнюс

Новости

2021.02.02 10:16

Семейный психолог: карантин либо отменить, либо продлить до конца года

Karantinas

Новости

2021.02.02 10:24

В Литве - 546 новых случаев коронавируса

Новости

2021.02.01 17:25

В Литве подтверждено заболевание штаммом коронавируса из Великобритании

Į teismą atvestas Aleksejus Navalnas

Новости

2021.02.02 15:04

Libération. Алексей Навальный: против ветра, до конца

Ukrainos vėliava

Новости

2021.02.02 08:27

США пообещали Украине активную военную помощь

Протесты в России

Новости

2021.02.02 08:46

Иван Преображенский. Новая реальность российского протеста - это Минсква

Liepkalnio slidinėjimo trasa. Slidinėjimas. Žiema Vilniuje

Новости

2021.02.02 17:01

Глава лыжной трассы "Лепкальнис": билеты уже распроданы, кафе не работает, туалет на улице

9

Новости

2021.02.02 16:28

Правительство: эпидемиологическая ситуация в Литве улучшается