Новости

2021.02.01 09:01

Во время акций протеста в Беларуси задержаны более 160 человек

Deutsche Welle2021.02.01 09:01
Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.

В числе задержанных в Минске оказалась швейцарская тележурналистка Люция Чирки. Она была освобождена после активного вмешательства в ситуация посольства Швейцарии в Беларуси.

Во время очередных акций протеста в Беларуси задержаны более 160 человек. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщает правозащитный центр "Весна", фиксирующий факты политических преследований в стране.

В числе задержанных, в частности, в Минске оказалась швейцарская тележурналистка Люция Чирки, которая с 2019 года работает корреспондентом телекомпании SRF в России. "Мы озабочены тем, что наш корреспондент был арестован без причины в общественном месте, и решительно осуждаем эти действия властей Беларуси",- заявил агентству dpa руководитель зарубежной редакции SRF TV Рето Гербер.

Спустя несколько часов и после активного вмешательства в ситуацию посольства Швейцарии Чирки была освобождена. "Я испытываю облегчение и благодарю всех, кто приложил усилия для скорейшего решения ", - написал в своем Twitter министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Протесты в Беларуси после выборов президента

В Беларуси более 5 месяцев не утихают массовые акции протеста и забастовки после президентских выборов, 9 августа, победителем которых ЦИК вновь объявил Александра Лукашенко. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях результатов и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.

Deutsche Welle

Protestai Baltarusijoje
Protestai Baltarusijoje
1 / 1AP nuotr.
Protestai Baltarusijoje
# Беларусь

Популярно

Koronavirusas Lietuvoje

Новости

2021.01.31 10:09

В минувшие сутки выявлено 803 случая COVID-19, скончалось 12 человек

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje

Новости

2021.01.31 19:38

В России состоялись акции в поддержку Алексея Навального

Protestai Rusijoje

Новости

2021.01.31 20:04

МИД Литвы осудил аресты мирных демонстрантов в России

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje

Новости

2021.01.31 10:21

В России проходят акции протеста в защиту Алексея Навального

Nelegalios šunų veisyklos Kretingoje

Новости

2021.01.31 09:42

Вердикт суда шокировал защитников животных: четвероногих, содержавшихся в ужасных условиях, решено вернуть в питомник

Vidmantas Valiušaitis

Новости

2021.01.31 10:10

Валюшайтис уходит из Центра геноцида, так как не видит возможности для дальнейшей работы

Леонидас Мельникас

Новости

2021.01.31 13:10

Леонидас Мельникас: «Близость к Римскому-Корсакову сыграла со Штейнбергом злую шутку»

5
Koronavirusas

Новости

2021.01.31 11:10

Le Temps: Год спустя десять тайн Covid остаются неразгаданными

Мемориальная табличка в память о погибших туристах, установленная в 1963 году

Новости

2021.01.31 10:05

Tages-Anzeiger: Швейцарские ученые, возможно, разгадали тайну перевала Дятлова

Koronavirusas Rusijoje; Kremlius

Новости

2021.01.31 11:53

Посол США в РФ пообещал сохранить санкции в отношении Москвы