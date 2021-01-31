В России проходят акции протеста в защиту Алексея Навального

В десятках городов России в воскресенье проходят уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.

Не согласованные с властями акции проходят в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятстсвуют сотрудники правоохранительных органов. К 10.00 мск по всей России, по данным ОВД-Инфо, более 200 задержанных, из них почти 100 во Владивостоке, десятки в Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Новокузнецке.

Акции прошли или проходят в городах Дальнего Востока и Сибири. Как правило, на них меньше людей, чем неделю назад, 23 января. В Новосибирске на шествие вышли, по оценке Сибирь.Реалии, более 4000 человек, в Иркутске, Красноярске, Омске и Владивостоке более 500, ещё в ряде городов - десятки или сотни.

В Иркутске наши сторонники проводят митинг, несмотря на то, что их оцепили со всех сторон!



Видео прислали в наш бот: https://t.co/EQ1nUVNoXp pic.twitter.com/qqHugcYBBi — Команда Навального (@teamnavalny) January 31, 2021

Колонна сейчас выглядит так. Посмотрите СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ! pic.twitter.com/iAySqhSZWD — Штаб Навального в Омске (@teamnavalny_om) January 31, 2021

Свободу Алексею Навальному! pic.twitter.com/qjgTKPhpIl — Штаб Навального в Томске (@teamnavalny_tsk) January 31, 2021

В Новосибирске участники акции протеста прошли по городу шествием. Во Владивостоке они вышли на лёд, где водили хороводы. Через какое-то время начались задержания. Сибирь.Реалии ведёт лайвблог о протестах.

Протестные шествия проходят также в Екатеринбурге и Челябинске.

Акции запланированы также в Москве и Петербурге. В Москве закрыты семь станций метро в центре, а также перекрыт въезд в ряд кварталов в центральной части города, там будут закрыты магазины и кафе. Три человека по данным МБХ медиа уже задержаны.

Район Чистых прудов оцеплен силовиками. В метро пускают, но досматривают рюкзаки. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/ol1DWUnHxv — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

В Петербурге очевидцы сообщают о беспрецедентном числе сотрудников правоохранительных органов в центре. Также перекрыто движение в центре города, в том числе по мостам и Невскому проспекту.

Ряд соратников Навального на этой неделе были отправлены под домашний арест по так называемому санитарному делу после митинга 23 января. Среди них Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

Сам Навальный отправлен в СИЗО после возвращения из Германии 17 января. 2 февраля должен пройти суд о замене ему условного срока на реальный по старому уголовному делу. Накануне стало известно, что он проходит как подозреваемый по ещё одному делу.

Радио Свобода