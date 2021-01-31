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2021.01.31 10:21

В России проходят акции протеста в защиту Алексея Навального

Радио «Cвобода»2021.01.31 10:21
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje / Vida Press nuotr.

В десятках городов России в воскресенье проходят уличные акции протеста в поддержку находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального.

Не согласованные с властями акции проходят в условиях давления со стороны властей, их проведению во многих городах препятстсвуют сотрудники правоохранительных органов. К 10.00 мск по всей России, по данным ОВД-Инфо, более 200 задержанных, из них почти 100 во Владивостоке, десятки в Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Новокузнецке.

Акции прошли или проходят в городах Дальнего Востока и Сибири. Как правило, на них меньше людей, чем неделю назад, 23 января. В Новосибирске на шествие вышли, по оценке Сибирь.Реалии, более 4000 человек, в Иркутске, Красноярске, Омске и Владивостоке более 500, ещё в ряде городов - десятки или сотни.

В Новосибирске участники акции протеста прошли по городу шествием. Во Владивостоке они вышли на лёд, где водили хороводы. Через какое-то время начались задержания. Сибирь.Реалии ведёт лайвблог о протестах.

Протестные шествия проходят также в Екатеринбурге и Челябинске.

Акции запланированы также в Москве и Петербурге. В Москве закрыты семь станций метро в центре, а также перекрыт въезд в ряд кварталов в центральной части города, там будут закрыты магазины и кафе. Три человека по данным МБХ медиа уже задержаны.

В Петербурге очевидцы сообщают о беспрецедентном числе сотрудников правоохранительных органов в центре. Также перекрыто движение в центре города, в том числе по мостам и Невскому проспекту.

Петербургские власти сегодня поступили по-ленински: захватили мосты.

Posted by Ivan Kurilla on 2021 m. sausio 30 d., šeštadienis

Ряд соратников Навального на этой неделе были отправлены под домашний арест по так называемому санитарному делу после митинга 23 января. Среди них Любовь Соболь и глава московского штаба Навального Олег Степанов.

Сам Навальный отправлен в СИЗО после возвращения из Германии 17 января. 2 февраля должен пройти суд о замене ему условного срока на реальный по старому уголовному делу. Накануне стало известно, что он проходит как подозреваемый по ещё одному делу.

Радио Свобода

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
1 / 1Vida Press nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
# Россия# протесты# Навальный

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