В минувшие сутки выявлено 803 случая COVID-19, скончалось 12 человек

По данным Департамента статистики Литвы, за минувшие сутки выявлено 803 новых случая заражения COVID-19, 12 человек скончалось. Еще у 4 человек фактическая дата смерти иная, поэтому всего зарегистрировано 16 смертей. Выздоровели 104 человека, болевших COVID-19.

Ниже приводим основные показатели пандемии COVID-19:

Количество новых случаев заболевания, выявленных за последние сутки – 803.

Общее количество выявленных случаев с начала пандемии – 182 539.

Предварительное количество смертей от COVID-19 за последние сутки – 12.

Общее количество смертей от Сovid-19 с начала пандемии – 2 803.

Koronavirusas Lietuvoje / J. Stacevičius/LRT

Количество людей, выздоровевших за минувшие сутки – 104.

Общее количество выздоровевших с начала пандемии – 129 175.

В течение предыдущих суток проверено образцов по подозрению на коронавирус – 5 701.

Всего к сегодняшнему дню по подозрению на коронавирус протестировано 1 927 637 проб.

Koronavirusas Lietuvoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

Количество людей, привитых первой дозой вакцины в минувшие сутки – 191.

Количество людей, привитых второй дозой вакцины в минувшие сутки – 362.

Всего вакцинировано первой дозой – 71 323.

Всего вакцинировано обеими дозами вакцины – 21 102.