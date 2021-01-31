Вердикт суда шокировал защитников животных: четвероногих, содержавшихся в ужасных условиях, решено вернуть в питомник

Нелегальные собачьи питомники, обнаруженные прошлой осенью, потрясли общественность. Еще больше защитники животных были шокированы решением суда вернуть четвероногих, содержавшихся в плохих условиях, в йонавский питомник, хотя Государственная продовольственно-ветеринарная служба просила о их конфискации. За жестокое обращение с животными был всего лишь наложен штраф в размере 700 евро. Служба намерена обжаловать такое решение.

Организация по опеке животных «DogSpotas» заботится более чем о 20 четвероногих, временно конфискованных из питомника. Глава организации говорит, что и сейчас еще не все из них оправились.

«Я бы даже сказала, что многие животные никогда не оправятся. Им все время будет нужен особый уход, лечебная пища, будут смерти. Эти собаки слишком измучены, и мы до сих пор еще лечим их, до сих пор ездим в клиники, им все еще выписывают лекарства», - говорит руководитель организации «DogSpotas» Индре Пилецкене.

Хотя суд признал, что с животными обращались жестоко, было решено вернуть собак в питомник, где они жили в клетках без воды и элементарной помощи. Был наложен административный штраф в размере всего 700 евро.

«Надо спросить судью, почему было принято такое решение, хотя в постановлении сказано, что суд выражает надежду, что человек исправится», - говорит И. Пилецкене.

Nelegalios šunų veisyklos Kretingoje / N. Jankausko/LRT nuotr.

Государственная продовольственно-ветеринарная служба, требовавшая конфискации собак, готовится обжаловать решение суда.

«В решении суда говорится, что одним из смягчающих обстоятельств является то, что до сих пор не было штрафов, вступивших в силу. Суд признал тот факт, что заводчица приобрела два транспортных контейнера и потенциально может улучшить условия содержания собак в этих контейнерах. Наше мнение расходится с решением суда, потому что мы видели, как содержали собак, как их истязали, как относились к их свободе передвижения», - говорит руководитель йонавского отделения Государственной продовольственно-ветеринарной службы Диана Шутовене.

Nelegalios šunų veisyklos Kretingoje / N. Jankausko/LRT nuotr.

Когда в начале осени стало известно о нелегальных питомниках, члены Сейма поспешили зарегистрировать поправки, предусматривающие более строгие наказания за жестокое обращение с животными. По словам главы парламентского комитета по охране окружающей среды Сейма, вопрос об обязательной маркировке животных будет обсуждаться весной.

«Одно из основных предложений – маркировать тех животных, которые предназначены для разведения, а затем и всех животных, которых люди держат дома», - говорит председатель парламентского комитета по охране окружающей среды Айсте Гедвилене.

По утверждению организаций по охране животных, суды из-за жестокого обращения с животными в питомниках все еще продолжаются.