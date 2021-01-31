Источники: Науседа выдвинул Тихановскую на Нобелевскую премию мира

Как подтвердили агентству BNS информированные источники, президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на соискание Нобелевской премии мира.

Согласно правилам, главы государств входят в число тех людей, которые могут официально выдвигать кандидатов на получение Нобелевской премии мира. Заявки можно подавать до 31 января.

Победителей выбирает Норвежский Нобелевский комитет. Он не публикует номинантов, эти списки на 50 лет засекречивают.

Президентская администрация отказалась комментировать BNS информацию о номинировании С. Тихановской.

«Мы не будем комментировать информацию о Нобелевской премии мира», - сказал BNS в субботу советник президента Ридас Ясюленис.

С. Тихановская поблагодарила президента Литвы за проявленную солидарность и поддержку мирной борьбы белорусов за свою свободу.

«Это необыкновенный миг. Я благодарна президенту Науседе за то, что выдвинул меня и весь народ Беларуси на Нобелевскую премию мира. Это прекрасное проявление солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года», - написала С. Тихановская в Twitter.