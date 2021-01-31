Валюшайтис уходит из Центра геноцида, так как не видит возможности для дальнейшей работы

Советник главы Центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы Видмантас Валюшайтис уходит в отставку. Он сообщил Радио LRT, что на следующей неделе подаст заявление об отставке, так как не видит возможности для дальнейшей работы.

На прошлой неделе часть историков Центра обратилась к генеральному директору учреждения Адасу Якубаускасу и руководству Сейма, заявив, что со сменой руководства исследования становятся идеологизированными и политизированными. Сотрудники также выразили обеспокоенность по поводу нездорового эмоционального климата в коллективе, в результате чего опытные историки вынуждены покинуть работу. Валюшайтис работает советником руководителя Центра с конца лета.

В обращении говорится, что сотрудники Центра обеспокоены обесцениванием исторической науки – оно проявляется в том, что исторические исследования направляются в сторону идеологизации и политизации. Отмечается, что руководство Центра призывает общество к «защите истории» и «войнам памяти», а также выступает с безответственными и предвзятыми заявлениями и интервью от имени всего Центра.

В заявлении подчеркивается, что озабоченность вызывает и назначение Видмантаса Валюшайтиса старшим советником генерального директора путем создания новой должности и написания специально для этого человека новых должностных полномочий.

«Эта должность наделена широкими полномочиями по консультированию и оценке работы специалистов-историков, формированию исследовательских направлений Центра, контролю работы издательского отдела Центра, которые превышают полномочия директоров департаментов и руководителей отделов», - говорится в обращении.

Vidmantas Valiušaitis / BNS nuotr.

Разногласия возникли с самого начала

Как напоминает LRT.lt, у Еврейской общины Литвы и историков вопросы по поводу нового советника генерального директора возникли сразу после назначения В. Валюшайтиса.

Еще в августе прошлого года Еврейская община Литвы опубликовала на своем веб-сайте просьбу к генеральному директору пересмотреть вопрос о том, может ли В. Валюшайтис занимать свой пост. В заявлении говорится, что община обеспокоена тем, что В. Валюшайтис непосредственно причастен к искажению еврейской истории.

«Напоминаем, что в публикациях последних лет В. Валюшайтис сознательно искажал и доводил до сведения общественности недостоверные факты, касающиеся антисемитских действий Форума будущего Литвы и временного правительства. Более того – г. Валюшайтис, по сути, опроверг выводы комиссии Литовской Республики по расследованию нацистских и советских преступлений, в которых четко говорится об антисемитских взглядах и действиях вышеупомянутых организаций и их руководства», - утверждается в заявлении Еврейской общины.

Со своей стороны, В. Валюшайтис тогда заверил, что в заявлении не содержится никаких фактов, которые свидетельствовали бы о его недобросовестности. Он утверждал, что исследует сопротивление уже более десяти лет, опубликовал три книги, написал сотни статей, и ни одна из них, по его словам, не подвергалась критике.

«Я не боюсь ни одного историка или любого другого человека, который пойдет и опровергнет мои факты. <...> Мои факты никто не опроверг, просто почему-то не нравится, кому-то не нравится. Но вы опровергните факты, все мои тексты открыты, книги доступны. Отрицайте факты, а не обвиняйте в несуществующих вещах, высосанных из пальца. <...>

Я же еще не предпринял никаких шагов. Если бы я принял какое-либо решение, тогда это была бы предметная критика. <...> Но сейчас это абсолютный удар ad hominem ниже пояса. О чем здесь можно дискутировать?», - сказал В. Валюшайтис порталу LRT.lt.