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2021.01.31 07:10

"Репрессии российских властей всё больше напоминают эпоху Сталина"

Радио «Cвобода»2021.01.31 07:10
Власть и граждане. Москва, 23 января, эпизод манифестации за освобождение Алексея Навального
Власть и граждане. Москва, 23 января, эпизод манифестации за освобождение Алексея Навального / AP

"Смещение государственного аппарата России в сторону политики тотальных репрессий во всех измерениях (полиция, законодательная власть, суд) и использование методов, все больше напоминающих сталинскую эпоху, уже стало печальной реальностью", — говорится в письме группы гражданских активистов и международных правозащитных организаций.

Письмо опубликовано на сайте Change.org и адресовано Совету Европы, ОБСЕ, Европейскому Союзу, Совету ООН по правам человека и Верховному комиссару ООН по правам человека.

Авторы письма, в частности, требуют от Франции провести судебное расследование роли компании Yves Rocher и ее бывшего руководителя Брюно Лепру "в политически мотивированном преследовании Алексея Навального", говорится в публикации RFI.

Авторы письма обращают внимание международных организаций на дела 65 человек, признанных правозащитным центром «Мемориал» политзаключенными, а также на дела еще 285 человек, преследуемых российскими властями за религиозные убеждения.

Петицию подписали Международная федерация за права человека (FIDH), Американская русскоязычная правозащитная ассоциация и коллектив организаторов демонстрации 23 января в поддержку Навального в Париже, а также дети советских диссидентов Татьяна Янкелевич-Боннэр, дочь Елены Боннэр, Андрей Григоренко, сын генерала Петра Григоренко.

23 января в более чем 130 городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального и других политзаключенных. На акциях были задержаны более четырех тысяч человек, возбуждено более 20 уголовных дел против участников и организаторов митингов.

В воскреснье, 31 января, российская оппозиция намерена выйти на новую протестную акцию.

Радио Свобода

Власть и граждане. Москва, 23 января, эпизод манифестации за освобождение Алексея Навального
Власть и граждане. Москва, 23 января, эпизод манифестации за освобождение Алексея Навального
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Власть и граждане. Москва, 23 января, эпизод манифестации за освобождение Алексея Навального
# Россия# Европейский Союз# ООН# правозащитники

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