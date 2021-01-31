"Репрессии российских властей всё больше напоминают эпоху Сталина"

"Смещение государственного аппарата России в сторону политики тотальных репрессий во всех измерениях (полиция, законодательная власть, суд) и использование методов, все больше напоминающих сталинскую эпоху, уже стало печальной реальностью", — говорится в письме группы гражданских активистов и международных правозащитных организаций.

Письмо опубликовано на сайте Change.org и адресовано Совету Европы, ОБСЕ, Европейскому Союзу, Совету ООН по правам человека и Верховному комиссару ООН по правам человека.

Авторы письма, в частности, требуют от Франции провести судебное расследование роли компании Yves Rocher и ее бывшего руководителя Брюно Лепру "в политически мотивированном преследовании Алексея Навального", говорится в публикации RFI.

Авторы письма обращают внимание международных организаций на дела 65 человек, признанных правозащитным центром «Мемориал» политзаключенными, а также на дела еще 285 человек, преследуемых российскими властями за религиозные убеждения.

Петицию подписали Международная федерация за права человека (FIDH), Американская русскоязычная правозащитная ассоциация и коллектив организаторов демонстрации 23 января в поддержку Навального в Париже, а также дети советских диссидентов Татьяна Янкелевич-Боннэр, дочь Елены Боннэр, Андрей Григоренко, сын генерала Петра Григоренко.

23 января в более чем 130 городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального и других политзаключенных. На акциях были задержаны более четырех тысяч человек, возбуждено более 20 уголовных дел против участников и организаторов митингов.

В воскреснье, 31 января, российская оппозиция намерена выйти на новую протестную акцию.

Радио Свобода