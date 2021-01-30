Под слоем времени. Как родилась идея аудиопрогулки «Glaistas»

Программа телевидения LRT «Русская улица» в новом выпуске встретилась с авторами проекта «Glaistas» и прошлась вместе с ними по местам бывшего Вильнюсского гетто.

«Glaistas» – это аудиопрогулка по бывшему Вильнюсскому гетто, продюсером которой является девушка с русско-украинскими корнями Анна Абламонова.

- В то время как раз бушевали страсти, связанные с книгой Руты Ванагайте, которая спровоцировала большой резонанс в обществе. И мы подумали, что, может быть, нам стоит создать оперу на эту тему, - говорит Анна. - По сути, это было очень рискованным делом. Можно было предположить, что многие люди искусства начнут обсуждать тему Холокоста, появится немало спектаклей на эту тему – и наш проект будет «одним из», а не чем-то таким исключительным. Но всё-таки тема очень интриговала. Хотелось высказать и какую-то свою позицию на эту тему. И мы взялись за эту работу.

Анна говорит, что название – своего рода метафора, и на литовском оно отлично передаёт цель авторов проекта. Но при дословном переводе на русский уже теряет свой истинный смысл.

Анна Абламонова / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

- Говорю «Glaistas», но на самом деле даже не знаю, каким словом перевести это на русский язык. Потому что на русском как-то не так звучит – «шпаклёвка». Но согласитесь, что «glaistas» и «шпаклёвка» имеют совершенно разное значение. А что это значит? На самом деле, это своеобразная метафора. Метафора исторического слоя, метафора какой-то прослойки, которая нас разделяет с теми временами, когда в данном месте находилось Вильнюсское гетто. И «Glaistas» – это то, чем Вильнюс постепенно закрывается. Слой, которым накрывается не только архитектура Вильнюса, но и наша память.

Авторами проекта являются драматург Римантас Рибачяускас, композиторы Юра Эляна Щедите и Андрюс Щюрис, а также молодой литовский режиссёр Мантас Янчяускас.

- Я в этот проект вошёл, можно сказать, сам по себе, - говорит Мантас. - Я написал Ане и предложил делать что-то вместе. Мы встретились и думали, о чём этот проект может быть. И тогда ко мне в руки тоже попала книга Руты Ванагайте «Наши». Я её прочитал, и на меня это произвело большое впечатление. Я решил покопаться в себе: а какова моя позиция по этому вопросу? После этого очень долго мы искали информацию, читали, встречались с людьми. И таким образом я начал больше входить в эту тему.

Мантас Янчяускас / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

В какой-то момент авторы поняли, что опера является достаточно сложным жанром для поднимаемого вопроса. И выбрали формат аудиопрогулки. Она длится около 1,5 часов. За это время участники преодолевают 2,5 километра. Они движутся по улицам, заходят во дворики и помещения. На протяжении всего маршрута люди находятся в наушниках – слушают специально написанную музыку и отрывки воспоминаний тех людей, которые пережили Холокост, находясь в Вильнюсском гетто. Все они сейчас живут в Израиле. Интервью записаны на разных языках – литовском, русском, английском, идише.

Шестиконечная звезда на стене бывшего Вильнюсского гетто / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

Начальная точка маршрута – Центр еврейской культуры и информации на улице Жиду. Анна подчеркивает, что аудиопрогулка – это не экскурсия в классическом понимании этого слова, как многие изначально думают:

- Мы с вами говорим «аудиопрогулка», но на самом деле это «garso patirtis», «звуковой экспириенс». Это не совсем прогулка, это не туристический какой-то маршрут. Это всё-таки произведение искусства, которое создали четыре автора – режиссёр, драматург, два композитора. Хотя в этом произведении и есть указания на конкретные локации (за время маршрута участники посещают, например, здания, где были театр гетто, юден рат), – но всё-таки цель этого произведения заключается не в том, чтобы рассказать, где что было во времена гетто. Основная задача была передать эмоциональную составляющую, показать настроения тех людей, которые выжили в гетто.

Пиццерия, рядом с которой находились ворота Вильнюсского гетто / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

Режиссёр аудиопрогулки Мантас Янчяускас подводит съёмочную группу к воротам бывшего гетто на улице Руднинку. В современном Вильнюсе мало что напоминает о прошлом этого места.

- Когда здесь находилось гетто, люди выходили с территории работать. Естественно, они хотели как-то выжить. Кто-то брал с собой какие-то вещи, прятал их у себя в пальто или где-то ещё. У ворот стояла полиция гетто. И если они ловили человека, пытающегося что-то пронести, они его тут же наказывали. Сегодня рядом с этим местом находится пиццерия. Чем «Glaistas» важен – тем, что обнажает исторические слои. Сегодня для нас это просто пиццерия и мы даже не задумываемся о том, что здесь было раньше.

А Анна Абламонова рассказывает о тех впечатлениях, которыми с ними делятся участники прогулки. Стоит сказать, что за один раз пройтись по бывшему Вильнюсскому гетто в сопровождении двух гидов могут лишь пять человек.

Во время аудиопрогулки / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

- Многие люди, которые участвовали в этом произведении, после этого опыта говорят, что они себя ощущали как в кино, потому что они полностью изолируются от звука современности. Они не слышат того, что мы сейчас слышим – проезжающие автомобили или прохожих. А они слышат тот саундтрек, который создан творческой группой, и именно этот звук, в котором используется документальный аудиоматериал, позволяет зрителям перенестись, может быть, даже в те времена. Отключиться от современности и погрузиться в Вильнюс времен гетто.

«Glaistas» не остался незамеченным. За один год произведение было показано 117 раз, и интерес к нему у жителей и гостей Вильнюса за все это время не пропал. А в прошлом году проект был даже удостоен награды.

Во время аудиопрогулки / стоп-кадр из передачи "Русская улица"

- «Glaistas» получил «Золотой сценический крест» в номинации за лучшую драматургию, - говорит Анна. - Это, конечно, очень здорово, что произведение было замечено. Надеемся, что этот факт позволит произведению существовать как можно дольше. И ещё мы надеемся, что пандемия скоро закончится, и мы сможем опять позвать зрителей в Старый город на территорию бывшего Вильнюсского гетто, чтобы поделиться тем, что нам удалось создать.