В Москве состоялась премьера фильма Юргиса Матулявичюса «Исаак»

28 января в кинотеатре «Октябрь» в Москве состоялась премьера художественного фильма литовского режиссера Юргиса Матулявичюса «Исаак».

Фильм был показан на Втором кинофестивале о Холокосте «Хроники Катастрофы» в Москве и Санкт-Петербурге. Фестиваль стал частью «Недели памяти» – ежегодного цикла мероприятий в России, посвященных Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. По приглашению организаторов «Недели памяти», Российского еврейского конгресса, посольство ЛР в России стало одним из спонсоров показа фильма.



29 января прошел показ фильма «Исаак» и в Санкт-Петербурге.

По словам посла Литвы в России Эйтвидаса Баярунаса, который выступил перед показом фильма, трагедия Холокоста и еврейского народа во время Второй мировой войны сейчас является одной из самых обсуждаемых тем в Литве, поэтому очень важно, что к дискурсу об этой трагедии, об участии литовцев в уничтожении евреев, присоединились и молодые литовские художники. Об этой трагедии надо говорить, не забывать ее и переосмысливать.

Главный герой фильма – литовец Андрюс Глуоснис, убивший еврея Исаака во время жуткого побоища в каунасском гараже «Летукис» в 1941 году. Чувство вины не покидает Глуосниса и усугубляется, когда из США в советское время возвращается его друг Гутаускас, чтобы снять фильм о погроме в гараже «Летукис» и раскрывается множество фактов и доказательств.



Фильм основан на одноименной повести известного литовского писателя-эмигранта Антанаса Шкемы. Ю. Матулявичюс – вильнюсский режиссер, сценарист, оператор и монтажер. Фильм «Исаак» в 2020 г. был номинирован Европейской киноакадемией (European Film Academy Awards) на звание «Открытие года».