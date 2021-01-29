Врач Клайпедской больницы: ИВЛ - последнее средство, но помогает не всем

Хотя показатели заболеваемости COVID-19 в Литве постепенно улучшаются, и это дает надежду на то, что распространение смертельного заболевания находится под контролем, в «реакторе» COVID-19 Клайпедской университетской больницы нет передышки. Здесь по-прежнему много серьезных пациентов, и, к сожалению, не для всех борьба с COVID-19 заканчивается победой.

Высокая смертность и риск того, что состояние пациента может значительно ухудшиться в любой момент, являются одной из самых больших проблем для врачей. Медики, борющиеся за жизнь тяжело больных, откровенны: первая и вторая волна пандемии несравнимы.

Сам предложил работать в «реакторе»

Хотя в разговорах о пандемии COVID-19 нет недостатка в эмоциях, хаосе и напряжении, атмосфера в закрытых палатах больницы с больными COVID-19 совершенно иная.

В палатах тишина прерывается только звуками различных устройств, тяжелыми вздохами больных и приглушенными ответами на вопросы: «Не больно?», «Тяжело дышать?».

В отделении реанимации и интенсивной терапии Клайпедской университетской больницы лечение проходят пациенты с COVID-19 из города и района Клайпеды, состояние которых оценивается как особенно тяжелое.

Врач Сигитас Стонкус, руководитель отделения диагностики внутренних болезней Клайпедской университетской больницы и анестезиолог-реаниматолог, вызвался работать в так называемом «реакторе» во время первой волны пандемии.

Сигитас Стонкус / N. Jankausko/LRT nuotr.

«Ситуация была нестандартной, для этого отделения требовались дополнительные врачи, так как пациентов было много. Я предложил там работать. Я был одним из тех. И меня успешно отправили сюда во время первой волны, которая была в марте-апреле, а теперь во время второй волны я работаю с ноября», - поделился своей историей С. Стонкус.

Проблема - высокая смертность, к этому сложно привыкнуть

Уже почти год день рабочий день медика выглядит похоже: утром врачи передают друг другу информацию о пациентах, после чего следует обследование пациентов, согласование действий, лечение, процедуры и новые обследования. Этот ритм прерывает только непредвиденная, срочная работа.

«Мы уже привыкли, но самая большая проблема - это относительно высокая смертность. Трудно привыкнуть к тому, что состояние человека может очень быстро ухудшиться, и вы мало что можете сделать, чтобы помочь. Заболевание довольно коварное», - не скрывает С. Стонкус.

Клайпедская университетская больница / N. Jankausko/LRT nuotr.

Большинство пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии больницы находятся в очень тяжелом состоянии и нуждаются в дополнительных дыхательных ресурсах. Уход за таким пациентом требует особой медицинской помощи, поэтому работа медсестер особенно важна.

«Здесь много сюрпризов, потому что все новое», - констатирует врач.

ИВЛ - последнее средство, но помогает не всем

В настоящее время состояние пациентов, находящихся на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии больницы, особенно тяжелое, большинство лежащих здесь пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, их мучают и другие нарушения здоровья, а часть из них вынуждены быть в специальных масках.

«Они обеспечивают большое количество кислорода, поэтому можно сказать, что пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - сказала Зита Ветровене, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии больницы.

Хотя в последнее время в Литве заболеваемость снижается, в отделении реанимации и интенсивной терапии это еще не ощущается - количество пациентов не уменьшается.

Клайпедская университетская больница / N. Jankausko/LRT nuotr.

«Мы получаем более серьезных пациентов, когда волна заболеваемости начинает спадать. Сейчас у нас в отделении 21 особо тяжелобольной пациент», - сказала З. Ветровене.

Пациенты с тяжелой формой COVID-19 проходят лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии Клайпедской университетской больницы

Среди тяжелобольных есть и молодые люди. В настоящее время самому молодому пациенту с крайне тяжелой формой заболевания COVID-19 39 лет. Значительная часть пациентов – жто люди в возрасте от 50 до 60 лет.

С. Стонкус говорит, что в искусственной вентиляции легких нуждается около двух третей пациентов, поступающих в это отделение. Это последний инструмент, который используют врачи, чтобы помочь пациентам. Пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких, выздоравливают тяжело. Такое лечение может длиться больше недели, самое продолжительное лечение может длиться около 1,5 месяцев.

"Бывает, что и это не помогает. Тогда, к сожалению, мы не можем помочь человеку», - сказал С. Стонкус.

Сейчас, по его словам, по сравнению с первой волной, увеличивается количество пациентов более молодого возраста.