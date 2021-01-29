Коронавирус унес жизнь актера Василия Ланового

На 88-м году жизни умер актёр театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его жену. Актёр ранее был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

С 1957 года актёр играл в московском театре имени Вахтангова. Известность у широкой публики он приобрёл своими ролями в кино - в таких фильмах, как "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны". Одна из самых известных его ролей - в фильме "Офицеры".

В последние годы активно участвовал в различных мероприятиях, посвящённх празднованию Дня победы, был председателем попечительского совета акции "Бессмертный полк" под эгидой государства, в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина.



Радио "Свобода"