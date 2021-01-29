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2021.01.29 08:38

Коронавирус унес жизнь актера Василия Ланового

Радио «Cвобода»2021.01.29 08:38
Василий Лановой
Василий Лановой / Vida Press

На 88-м году жизни умер актёр театра и кино, народный артист СССР Василий Лановой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на его жену. Актёр ранее был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

С 1957 года актёр играл в московском театре имени Вахтангова. Известность у широкой публики он приобрёл своими ролями в кино - в таких фильмах, как "Павел Корчагин", "Алые паруса", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны". Одна из самых известных его ролей - в фильме "Офицеры".

В последние годы активно участвовал в различных мероприятиях, посвящённх празднованию Дня победы, был председателем попечительского совета акции "Бессмертный полк" под эгидой государства, в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина.

Радио "Свобода"

Фильм "Анна Каренина"
Фильм "Анна Каренина" / Vida Press
Василий Лановой
Фильм "Война и мир"
Фильм "Анна Каренина"
Василий Лановой
Василий Лановой
1 / 3Vida Press
Фильм "Война и мир"
Фильм "Война и мир"
2 / 3Vida Press
Фильм "Анна Каренина"
Фильм "Анна Каренина"
3 / 3Vida Press
Василий Лановой
Фильм "Война и мир"
Фильм "Анна Каренина"
# Культура

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