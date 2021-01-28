"Личный Диснейленд для одинокого человека". Обозреватель о "дворце для Путина" в историческом и политическом измерении

В России идет реакция на протесты, которые прошли в столице и регионах в минувшее воскресенье на фоне возвращения Алексея Навального из Германии, где он проходил лечение после отравления нервно-паралитическим ядом «Новичок», его заключения в тюрьму «Матросская тишина» и 100-миллионных просмотров в "Ютюбе" фильма-расследования «Дворец для Путина. История самой большой взятки» — заводятся уголовные дела за организацию массовых беспорядков, призыв детей к участию в них, насилие в отношения полицейских.

В это воскресенье по всей России планируются новые протесты. Путин, отмахиваясь от дворца, процитировал фразу из романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова: «Скучно, девочки».



Про итальянские стулья, «скуку» Путина и «досаду» российского общества говорим с Максимом Трудолюбовым, российским публицистом, редактором-обозревателем «Медузы», а также редактором издания Кеннановского института, The Russia File.



— Я читала ваши книги «Русский ордер» и «Люди за забором. Частное пространство, власть и собственность в России». Тогда, в 2015 году, вы уже писали про дворец в Геленджике и встраивали его в систему взаимоотношений гражданского общества и власти. Прослеживалась мысль, что именно уникальные отношения с частной собственностью как раз и являются причиной того государственного строя, который сложился в России. Вы рассматривали историю собственности, разные ее формы, примерно со времен крепостничества и заканчивая уже эпохой Путина. И сейчас, когда выстрелил фильм Навального «Дворец для Путина», я сразу же вспомнила про вас. Жизнь дописала новую главу вашей книги?



— Вряд ли. Принципиально эта история была известна, она просто сейчас стала гораздо более знаменитой. А так этот объект известен порядка 10 лет. Начали его строить в середине 2000-ых. Тогда было принято, может, и до сих пор принято, делать большой подарок большому боссу. Я помню дворец Миллера. Строились еще какие-то дворцы, когда бизнесмены хотели сделать приятное своему покровителю во власти. И дворец в Геленджике из той же серии. Просто он настолько разросся и превратился в произведение уже непонятно чего, это даже архитектурой назвать сложно. Это какая-то коллекция стереотипов, штампов о людях, которые не знают, как вообще живут люди. Заказчик, кто бы он ни был, полностью лишен каких-либо представлений о том, как устроена частная жизнь. Путин частной жизнью никогда не жил и не знает, чем заполнить все это. У любого дома всегда есть и частная, и публичная сторона, кто-то приезжает в гости. Один человек не может исходить все эти бесконечные дорожки, тысячи квадратных метров площади дворца, этот чайный домик на 2000 квадратных метров и получить удовольствие.



Это имеет смысл, если кого-то туда можно позвать, но кого, если ничего нельзя публично? У всех отбирать телефоны? И получается, что люди, которые поймут, что ничего нельзя фотографировать, а можно только разделять удовольствия с хозяином, это люди вроде Лукашенко или ближневосточного правителя нефтяных стран.

И то, что получилось, это даже больше, чем китч. На этом фоне даже усадьба Януковича выглядит скромно и сдержанно.



— Культурологический объект. В своей книге вы писали о том, что дома, в которых мы живем, в которые мы стремимся, которые мы хотим приобрести или построить — это наше представление о счастье. Этот дворец — представление Путина о его счастье? Насколько его представление о счастье совпадают с представлениями о счастье российских граждан?



— Вся постсоветская история, начиная с девяностых годов особенно, во многом двигалась стремлением людей создать себе частную жизнь, которую при Советском Союзе они не могли себе позволить. Дачи, конечно… Но по-настоящему, так как хочется и где-то необязательно в пригороде, а, может быть, на море, в другой стране, если средства позволяют. И это такая мечта, которую людям трудно было реализовать в советское время, если они не были академиками, танцорами Большого театра или секретными физиками — примерный круг людей, которые в то время были при деньгах. В постсоветское время уже по-другому можно было заработать. И здесь на поверхность вышло желание реализовать социальный статус. А где взять примеры? Примеры взять трудно, особенно в 90-ые и в начале двухтысячных — ни вкуса, ни привычек, ничего еще не было. Это постепенно нарабатывается. Особенно у людей, живущих такой закрытой жизнью, как Путин, им просто неоткуда взяться и отсюда представления о счастье как о рае, состоящем из невероятно смешной итальянской роскоши.

Вилла В.Путина / ФБК

Путин много общался с Сильвио Берлускони в его бытность премьер-министром Италии, во второй половине девяностых и в двухтысячных. У Берлускони был дворец на острове Сардиния. Путин там бывал. Считается, что это один из источников вдохновения для дворца под Геленджиком. Но при этом Берлускони свой дворец давно продал. Этот объект при всей его невероятной китчевости, все-таки был объектом, который можно было продать. А дворец в Геленджике обладает удивительным свойством — он не имеет экономического измерения. Это невероятно дорогой объект непросто в строительстве, но и в управлении. Огромные площади, оранжерея, хоккейная коробка, церковь привезенная из Греции, все это требует уборки и отопления. Если допустим превратить этот дворец в музей, детский лагерь, больницу или санаторий, то сделать его по-настоящему рентабельным просто не получится.

— Интересно, что это и пренебрежение или недоверие Путина к общественной услуге, как таковой. Ему нужно было создать у себя все виды общественных услуг для себя лично, начиная с церкви и заканчивая игровыми автоматами?

— Кстати, да, это правда. Там продублированы функции и развлечения, которые в обычной жизни действительно относятся к публичному пространству. Он осознает, что по-настоящему не может быть публичным и поэтому строит для себя такой волшебный парк развлечений, личный Диснейленд для одинокого человека, тем не менее мечтая о всех тех ролях, которые есть у обычных людей.

— То, что это стало так публично, ему где-то в глубине души льстит или его испугала эта огласка?

— На самом деле они сами давно уже сильно смущены этим объектом и вряд ли хотели огласки даже не столько потому, что они хотят скрыть богатства, а просто потому что это все уже немного неуместно, неприлично. Я уверен, что в окружении президента это понимают уже довольно давно. Все это задумывалось в совершенно другой ситуации, в середине 2000-ых годов, когда цены на нефть росли, а представления о прекрасном были такими. Этот итальянский архитектор, который не архитектор, хитрый умный делец подвернулся вовремя, понимая, что здесь-то он сумеет продать бесконечное количество стульев, столов и комодов с позолотой. Все это сошлось и они начали делать.

Максим Трудолюбов / Фото: Артурас Морозовас / LRT.lt

Потом, как это часто бывает, сделали все плохо, безумные деньги потратили, думаю, что и украли много. А время шло, нефть перестала расти, и популярность не такая, и люди изменились. Новое поколение выросло и они видят этот грустный уровень. Путин же ответил на этот ролик. То, что он там сказал, не очень важно, но мне кажется, они постарались его показать так, что, во-первых, он сидит не под землей, во-вторых, в каком-то достаточно скромном пространстве, где нет никакого золота. Им было важно показать, что он не какой-то там ближневосточный монарх, а простой рабочий парень, то есть сейчас такое модно. А этот дворец — привет из прошлого, с которым им придется еще долго возиться и думать, что с ним делать.

— Люди, которые неделю назад вышли на улицы, были возмущены тем, что это плохо или тем, что это не их или, может быть, вышли те и другие?

— В данной ситуации Алексей Навальный, по-моему, очень хорошо выбрал тему, которая привлекла очень много внимания. Про Путина всем интересно, все посмотрели. А что конкретно людей завело, не берусь сказать, может быть, причина в том, что это очень дорого, непонятно, как финансируется, какие-то незадекларированные деньги, откуда они взяты. Но, возможно, и то, что у него такое есть, а у нас нет. Мне кажется, что в основном это именно про расходы на фоне того, как устроена жизнь в России и сколько люди зарабатывают, и в каком состоянии находится система здравоохранения и другие публичные услуги. И на этом фоне такое невероятное расточительство, это не может не раздражать в любом обществе, не важно Россия это или нет. В любой стране, люди, увидев такой образ жизни, объяснимо пришли бы в негодование.

В России какая-то часть общества тоже пришла в негодование. В этом смысле Алексей Навальный молодец. Это был отличный способ привлечь внимание и просто заставить людей подумать о чем-то кроме частной жизни и выйти за пределы той узкой группы людей, которые обычно протестуют. Хотя бы само количество просмотров говорит об этом.

— Да, там больше 90 миллионов, движется к 100. Давайте еще к книге вернемся. Вы писали о том, что защитники частной собственности и защитники прав человека в России долгое время оставались по разную сторону баррикады. Сейчас по-другому?

— Я основывался на исследованиях историков и антропологов о развитии традиции частной собственности в России. Речь идет о предреволюционном времени и до семнадцатого года. Дело в том, что частная собственность в течение XIX века получила крайне отрицательную оценку в российской образованной среде, в том числе и среди тех, кто этой собственностью владел. Российская литература и публицистика в значительной степени создавалась людьми дворянского происхождения, многие из которых были довольно обеспеченными, хотя были разные, конечно. Собственность до реформы 1861-го года включала в себя и землю с крестьянами. По факту это было рабством и осуждалось русским образованным обществом, за редким исключением нескольких интеллектуалов либерального направления. Большинство русских писателей и публицистов по отношению к частной собственности были настроены радикально негативно. Лев Толстой один из самых ярких примеров, но далеко не только он. Таким образом, у частной собственности не было защитников, защищать гражданские права было допустимо и хорошо в образованной среде, в том числе и среди революционеров, а защищать частную собственность было не принято. Это был пережиток, одно из средств угнетения.

Даже после реформы 61-го года крестьяне продолжали жить достаточно сложно, им приходилось выкупать землю. К тому, что принято считать частной собственностью, российское общество стало приходить только в начале XX века, когда наконец-то правительство перешло от общинной формы собственности к индивидуальной, разрешив крестьянам покупать землю, но было уже поздно, не успели. Поскольку крестьяне всегда считали, что помещики неправедно владеют землей, то взаимопонимания между сословием крестьян и дворянства не было, отсюда "черный передел" — захват земель крестьянством, который начался, наверное, даже до Революции. Частная собственность в России не была уважаема, ее утрата не воспринималась, как катастрофа, защитников у нее было очень мало и все закончилось в течении первых революционных лет, а потом во время коллективизации у крестьян отобрали и то, что они себе взяли вовремя черного переделала. Частная собственность в России безусловно существовала, неправильно говорить, что ее совсем не было, но она не была опорой политической культуры, как на Западе. И в постсоветское время то же самое произошло, но уже по другим причинам, то есть не потому что кто-то мешает владеть частной собственностью, никто не мешал. Наоборот реформаторы считали одной из главных своих заслуг то, что они создали частную собственность. Но легитимность собственности очень низкая и она сконцентрирована в руках не очень большой группы людей.

Максим Трудолюбов / Фото: Артурас Морозовас / LRT.lt

— И которые могут в принципе легко лишиться этой собственности, если говорить про бизнес — бизнес можно отнять, огосударствить. То есть это ведь тоже форма лишения собственности?

— Да, она не защищена хорошо. Собственность, по сути, является предметом постоянного торга и договора. Мы это видим и из других расследований Фонда борьбы с коррупцией и расследований «Проекта». У них есть несколько расследований на тему того, как устроен бизнес приближенных президента. Как только происходят какие-то изменения в семье — кто-то развелся и раз, нет у него гигантской доли в большом бизнесе. А если женился или замуж вышла, то появляется. То есть собственность приходит и уходит вместе с отношениями. Мы видим, что стабильного института частной собственности нет.

— Так кто же все-таки вышел на протест?

— Нет такого, что вышли какие-то анархисты, которые возмущены самим фактом роскоши. Потом очень многие смеются, что, кстати, интересно. Это не просто возмущение. Очень много шуток возникло в России, целый поток мемов. В том числе про комнату грязи, аквадискотеку.

— Даже целую песню сочинили.

— Да, это людей веселит. И мне как раз это нравится. Здесь есть ирония. Значит, это не только злобная ненависть к этому всему, а готовность про это говорить легко и шутя. Они понимают, то это не просто некрасиво, но смешно, это китч.

— Путин, видимо, смертельно оскорблен Навальным именно тем, что тот вызвал эту волну смеха. Ведь смеются не только россияне, смеются, наверное, и лидеры демократических стран, даже если и не в открытую.

— Конечно, это действительно все очень смешно. Трудно представить кого-либо из мировых лидеров, которые пошли бы на такое. Я даже не знаю, где это может быть. На Ближнем востоке все-таки монархии. Россия не монархия. В большинстве стран с республиканским строем и какими элементами демократических институтов такого рода проекты просто не могут не вызывать как минимум недоумение.

— Эта история, в принципе, десятилетней давности. Но когда ее рассказал Навальный, пройдя огонь, воду и медные трубы, после того как его отравили, как он счастливым и почти невероятным способом выздоровел и вернулся в Россию, и только тогда наконец прозвучала эта история. Она приобрела такую огласку именно из-за того, что «переплавился» сам Навальный?





А.Навальный / AP nuotr.

— Думаю, что вы правы. Когда я работал в «Ведомостях», появился человек, который предал огласке историю про дворец. Мы тогда опубликовали эти материалы. Интерес был, но не гигантский. Скорее отношение было такое, что российские власти так устроены, а президент почти царь, значит, у него должен быть дворец. Люди скорее отмахивались, волны возмущения не получилось. Помню, что Алексей Навальный тогда тоже безуспешно пытался ее поднять. А сейчас на новом этапе просто само сочетание слов «дворец для Путина» вызывает интерес и привлекает людей. Это почти как в желтой прессе. То есть интересно заглянуть, как там у них все устроено. А дальше каждый уже по своему рассуждает.

— Навальный повторит судьбу Ходорковского?

— Я подозреваю, что он получит реальный срок на несколько лет. В принципе российские власти из окружения президента уже высказали свои отношение, но оно и с самого начала было предсказуемо. По их словам, Навальный действует в интересах иностранных держав. Они все это повторяют с тех пор, как Путин заговорил, что это легализация материалов иностранных спецслужб. Мы знаем, что это никакая не легализация никаких материалов никаких спецслужб. Но для массовой аудитории это работает. На самом деле это большой логический сбой. Оказывается, что западные спецслужбы, а конкретно ЦРУ, летает на дроне над дворцом, который охраняет служба охраны президента. Спокойненько летает и все фотографирует. В этой ситуации российские спецслужбы выглядят не очень хорошо. Но их не волнует. Что это значит? По-моему, Путин и его окружение будут стремиться в своих диалогах с иностранными коллегами, прежде всего с руководством Германии, торговаться вокруг Навального, то есть они будут продолжать делать вид, что Навальный пойманный шпион, который сидит у них в России, и будут пытаться как-то договариваться: мы вам Навального, а вы нам какою-нибудь сделку или снимите санкции.

— Сразу после того, как все это произошло, стремительно, буквально за одну неделю, пользователи в социальных сетях пытались для себя объяснить, кто теперь Навальный и почему с ним так разбираются, и кто-то достал фразу из Достоевского по поводу того, что в России не любят пророков, их мучают, а потом любят, как мучеников, примерно так. Ему сразу возразили, что никакой Навальный не пророк. Но, про мученичество, наверное, отчасти верно?

— Я бы не стал вспоминать сейчас Достоевского. Навальный политик. Он действует как политик. Он стремится доказать свое право быть политическим деятелем. В этом праве официальный Кремль ему отказывает. Они стоят на том, что именно администрации Кремля решает, кто в России является политиком, а кто нет. Навальный хочет доказать, что это не так, что политиком можно быть и не имея специальной лицензии от Кремля. То есть спор об этом. Я бы только на это обращал внимание, а не на то, мученик он или нет. Безусловно, он осознанно идет на конфликт и понимает, что ему придется испытать неудобства и понести какие-то издержки. Он считает, что он должен доказать: я независимый политик, а не тот, кого кто-то назначил. Поэтому он так действует.

— Скажите а у Юлии Навальной есть какой-то политический потенциал, если вспомнить историю политического рождения Светланы Тихановской?

— Мне очень трудно про это гадать. Это вопрос социальных медиа, что будет вирусным, что нет, захочет ли она сама, например, брать на себя этот груз. Я, например, не уверен. И сравнивать Россию с Беларусью сложно, в силу разницы их размеров. А еще и в силу того, что белорусское общество за последние 10 лет, насколько я понимаю, сделало большой шаг в сторону развития независимого, национально ориентированного общества. Выучили белорусский язык, по крайней мере часть молодых людей. Они стали больше осознавать себя отдельной нацией, чем раньше.

Протесты в поддержку А.Навального в России / AP nuotr.

— Но их протест все-таки не национальный, он более широкий...

— Да, но в России такого быть не может. Потому что это Россия. Там все русские. И людей очень много. Они находятся в разных стадиях осознания себя как гражданского общества и если в городах это процесс идет давно, то в малых и средних не очень давно, и говорить о том, что там будет как в Беларуси, а также то, что будет один национальный лидер, а его жена, допустим, сможет временно его заменить... Россия опять-таки очень большая и Навальный не единственный. Да, у него высокий рейтинг, но и антирейтинг тоже высокий. Понятно, что Путин теряет легитимность, как Лукашенко. Но Лукашенко потерял легитимность практически полностью, а Путину до этого далеко.

— По поводу протестов, образа омоновца и реакции Кремля после протестов в минувшее воскресение. Уже заводятся дела за причинение физического ущерба полицейским, за организацию массовых беспорядков, повторяется белорусский сценарий? Во время запланированных протестов на 31 января мы увидим похожую картинку, какую видим сейчас из Беларуси?

— Я не знаю, будут ли протесты в России массовыми. Пока этого не видно. Назвать их массовыми нельзя.

— А действия российского ОМОНа, они будут мягче, чем в Беларуси?

— Нет не думаю, что будет мягче. Если противостояние зайдет далеко, то они будут бить и применять всевозможную силу. В российском случае, как и в белорусском, очень большой настрой на мирный протест. Я вообще не рассчитывал бы на какие-то быстрые результаты. Утрата легитимности власти идет, но она очень медленно движется вниз. Я считаю, что когда легитимность идет вниз, уровень насилия растет. Белоруссия это показала самым очевидным образом.

— А по поводу эффективности мирных протестов?

— Все, что касается противостояния без применения насилия, то такого рода движения возникали и раньше, Махатма Ганди, например, они основывались главным на работах Толстого, а тот, в свою очередь, на работах Генри Торо, но они возникали в довольно демократических условиях, в условиях политической систем, в которых была некоторая демократическое культура, существовали выборы и власти до некоторой степени были ограничены в применении насилия. Движение в Индии все-таки существовало в рамках несовершенной, но демократии. Также как и движение за гражданские права в США в 60-ых годах, пусть в условиях несовершенной, но тоже демократии. Все-таки были возможны выборы, открытые политические акции, свобода слова существовала и была защищена. В условиях такого режима как белорусский или российский, где отсутствует демократическая система, мирный протест имеет свои пределы.

— Вы говорите, что мирный протест не бесконечен, то есть это говорит о том, что придется все свернуть или прийти к каким-то более радикальным действиям? Меня интересует именно судьба мирного протеста в Беларуси и России.

— Он будет развиваться. Ненасильственный протест все равно единственный способ, который есть у общества в общении с государствами такого типа. Шансов никогда не будет, если низовые движения сами начнут использовать насилие.