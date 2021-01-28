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2021.01.28 14:48

Крепштa: задача - в феврале в день привить около 10 тысяч человек

Радио LRT, BNS, LRT.lt2021.01.28 14:48

В Президентском дворце надеются, что вакцинирование жителей от коронавируса ускорится уже в следующем месяце.

По словам советника президента Симонаса Крепшты, в феврале должна быть возможность за день привить около 10 тысяч человек, на вакцину смогут рассчитывать и жители старшего возраста. По его словам, ускорить прививки позволит запланированная ЕС договоренность с компанией-производителем вакцины «AstraZeneca».

Ранее Гитанас Науседа говорил, что будет добиваться того, чтобы до середины лета от COVID-19 было привито около 70% жителей страны, однако из-за проблем с поставками министерство оценивает такое стремление осторожно.

Президент Гитанас Науседа говорит, что главным приоритетом в этом году является обеспечение гладкого, прозрачного и быстрого вакцинирования от коронавируса. Этот вопрос глава государства обсудил с председателем Сейма Виторией Чмилите-Нильсен. На встрече была достигнута договоренность о том, что Литве необходимо скоординировать действия учреждений, чтобы до лета привить 70% жителей.

Привать педагогов планируется за февраль

Привить педагогов дошкольных учреждений и младшей школы намечается в течение февраля, сказала литовский министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене.

На вопрос, входит ли в планы вакцинация абитуриентов, Ю. Шюгждинене ответила, что приоритетной группой являются учителя, а что касается абитуриентов, то ожидается, что они смогут вернуться в классы после того, как снизится общая заболеваемость.

"Учителя являются приоритетной группой, и мы постараемся, насколько позволят возможности и насколько эффективным будет получение вакцин, учителей привить", - отметила Ю. Шюгждинене.

О возможности привить от коронавируса абитуриентов в среду упомянула советник президента Гитанаса науседы Йоланта Карпавичене.

1 / 2AP nuotr.
2 / 2D. Umbraso/LRT nuotr.
# Литва

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