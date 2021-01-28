Der Spiegel. Дилемма Путина по поводу Навального

"Он больше не может игнорировать своего самого жесткого противника: Владимир Путин лично прокомментировал разоблачения Алексея Навального. То, что говорит шеф Кремля, вряд ли успокоит его критиков", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Более 80 млн пользователей уже просмотрели новое разоблачительное видео Алексея Навального, когда Владимир Путин неожиданно решил высказать свое мнение. "Ничего, из того что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - заявил шеф Кремля в начале недели во время онлайн-конференции со студентами страны".

В фильме Навального "Дворец для Путина" речь идет о роскошном имении на побережье Черного моря, строительство которого, как повествует Навальный, финансируется взятками от давних знакомых через систему фирм и подставных компаний, напоминает журналистка Кристина Хебель.

"Путин прокомментировал: некоторые упомянутые в фильме люди являются его близкими друзьями, бывшими коллегами, некоторые дальними родственниками, других он не знает. И вообще, если речь идет о таком дорогом имении, то должны быть и конкретные документы, ведь даже в браках заключаются договоры, подробно разъяснял он в понедельник. Его имя во всяком случае отсутствует в документах на особняк, таков посыл Путина".

"Это неуклюжая, слабая позиция, - указывает Der Spiegel. - Навальный никогда не утверждал, что Путин упоминается в официальных документах в связи с этим дворцом, он подробно описывал коррупционные схемы подставных лиц вокруг президента".

"К тому же шеф Кремля оставил без ответа ключевые вопросы: что делает в этой схеме его двоюродный племянник, которого идентифицировала команда Навального? (...) Почему роскошная территория охраняется ФСБ и ФСО? (...) Был ли Путин сам на этой территории и в особняке? Он сказал лишь, что не плавал там в бассейне", - говорится в статье.

"(...) Путин зашел еще дальше: он заявил, что предпринимаются попытки "промыть мозги наших граждан", чем допустил, что люди не могут думать самостоятельно. Однако десятки тысяч этих людей в субботу вышли на улицы - причем не только в либеральных Санкт-Петербурге и Москве, но и в более чем 120 населенных пунктах страны (...)".

"Кремль пытается преуменьшить эти протесты: "Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина", заявил Песков".

"Но то, что в России означает "мало" и "много", спустя многие годы правления Путина является спорным вопросом: выборы при давнем президенте проходят фактически без конкурентов, настоящих оппозиционеров, таких как Навальный, и вовсе не допускают к голосованию. Недовольным постоянно сигнализируют, что без Путина Россию может ждать неизвестное будущее, возможно даже хаос".

"Впрочем, в 2021 году в России по-настоящему хорошо живет лишь меньшинство, - отмечает издание, - большинство людей, в основном за пределами крупных городов, лишь пытается свести концы с концами. Бедность в последние годы возросла, средний класс сокращается, пандемия усиливает экономический кризис".

"В такой ситуации Навальному ловко удалось мобилизовать недовольных. (...) Они лишь изредка включают государственное телевидение и получают информацию преимущественно в интернете, - указывает автор статьи. - Здесь Навальный сильно нарастил свое присутствие в YouTube и других соцсетях. Даже в TikTok (...) оппозиционер преобладает в трендах".

"Кремль больше не может игнорировать "обычного блогера" и обходить его молчанием, как это часто бывало раньше. (...) Теперь российское руководство стоит перед дилеммой: чем чаще Путин высказывается по поводу Навального и фильма, тем более известным он делает острого критика Кремля. И с каждым высказыванием продолжают расти просмотры на YouTube - спустя лишь день после выступления Путина было уже 91 млн просмотров", - констатирует Der Spiegel.



Inopressa