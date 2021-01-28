Новости

2021.01.28 08:06

Петер Расоний. Европа принижает себя в обращении с Россией

InoPressa2021.01.28 08:06
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / AP nuotr.

"Евросоюз не может принять решение о новых ощутимых санкциях против властного окружения Путина, потому что крупные страны, такие как Германия, их блокируют. Поэтому правители в Кремле лишь смеются о словесных угрозах Запада", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Насилие российской полиции по отношению к тысячам демонстрантов в субботу совершенно неприемлемо, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник в Брюсселе по окончании встречи министров иностранных дел ЕС. (...) Однако от новых санкций, которые могли бы придать силы требованиям Западной Европы, министры отказались и в этот раз. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прикрылся судебным процессом в Москве, на котором в феврале будет принято решение о том, как долго Навальный вообще будет оставаться в заключении. Будто бы в России есть юстиция, которая независимо от политической воли Кремля могла бы решить судьбу самого известного оппозиционера страны, - указывает журналист Петер Расоний. - Боррель пообещал обсудить этот вопрос на саммите ЕС через два месяца. До этого он хочет посетить Москву, чтобы выступить за освобождение демонстрантов. Таким образом, он в некотором смысле берет на себя роль просителя".

"Политики, занимающиеся внешнеполитическими вопросами в Брюсселе, Берлине и других европейских столицах, хорошо знают, что такими лозунгами и жестами они никого не впечатлят в Кремле. Их привычная риторика о свободах и правах человека скорее служит для того, чтобы доказать самим себе, что в моральном смысле они, конечно, стоят на правильной стороне. Но даже это можно поставить под сомнение", - пишет издание.

"Ведь своими пустыми жестами ЕС и его крупные государства-участники делают себя мельче и беспомощнее, чем они есть в действительности. Вместе у них вполне были бы средства для того, чтобы оказать болезненное давление на руководство в Кремле. Однако они отказываются от необходимых действий".

"В понедельник представитель правительства в Берлине снова опроверг домыслы о том, что проект "Северный поток-2" может быть использован в качестве средства давления на Москву - согласно официальной позиции Берлина, газопровод никак не связан с политикой и правами Навального и его соратников. Тем самым немецкое правительство четко показало, что стоит за его сбивающей с толку позицией по отношению к Москве: оглядка на экономические интересы Германии", - указывает издание.

"То, что страны-члены ЕС ведут свою внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами, можно понять. Однако вопрос в том, действительно ли оправдается расчет собственных интересов таких крупных игроков, как Германия или Франция. С 27 млрд евро Россия в 2019 году занимала лишь 14-е место в списке внешнеторговых партнеров Германии. А в бесперебойных поставках природного газа, которые всегда осуществлялись даже во время холодной войны, Россия заинтересована не меньше, чем Германия", - подчеркивает автор статьи.

"У Германии было бы достаточно возможностей несколько смелее оказывать давление на Москву. Так страна не только сделала бы более убедительными свои действия в поддержку демократии и прав человека, но и внесла бы вклад в укрепление позиции Европы на международной арене", - заключает Neue Zürcher Zeitung.

Inopressa

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
1 / 1AP nuotr.
Vladimiras Putinas
# Мнения# Россия

Популярно

Sniegas Vilniuje

Новости

2021.01.27 14:44

Литва: карантин и ограничения на передвижение продлены до марта по парикмахерским решения пока нет

Prezidentūra

Новости

2021.01.27 12:21

Литва: пьяный мужчина сообщил о заложенной в президентском дворце взрывчатке ему грозит штраф до 2 000 евро

Вильнюс

Новости

2021.01.27 10:42

В Литве - 1278 новых случаев коронавируса

Sniegas Vilniuje

Новости

2021.01.27 09:24

В Литве без электричества осталось 55 тысяч потребителей

8
Снег в автобусе

Новости

2021.01.27 13:22

Сугроб на колесах: салон вильнюсского автобуса завалило снегом

Маркас Петухаускас

Новости

2021.01.27 17:39

Бывший узник Вильнюсского гетто Маркас Петухаускас: к переписыванию истории я отношусь однозначно

Sniegas Vilniuje

Новости

2021.01.27 15:23

Дорожные службы: такой сложной ситуации не было последние десять лет в Пилайте упал купол стадиона

13
Александр Габышев

Новости

2021.01.27 16:29

В Якутии задержан изгоняющий Путина шаман Александр Габышев

Витис Юрконис

Новости

2021.01.27 09:50

Политолог о реакции ЕС на события в России: отравили человека и при этом - полная безнаказанность

6
Алексей Навальный

Новости

2021.01.27 12:06

Иван Преображенский. Санкции в отношении России - не всегда в интересах Запада и критиков Кремля