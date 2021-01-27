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2021.01.27 16:24

В Вильнюсе работники просвещения могут пройти тестирование экспресс-тестами

Радио LRT2021.01.27 16:24
Mokytojas (asociatyvi)
Mokytojas (asociatyvi) / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Вильнюсе с сегодняшнего дня работники просвещения могут пройти тестирование с помощью серологических экспресс-тестов.

По данным самоуправления, этот тест, который показывает, болел ли человек коронавирусом и есть ли у него антитела, поможет подготовиться к вакцинации работников просвещения, которую планируют начать в феврале.

Приглашаются и другие работники сферы предоставления услуг просвещения, которые имеют прямые постоянные или временные контакты с учащимися, а также лица, работающие в специальных школах и заведениях профессионального обучения. Нужно зарегистрироваться на серологическое исследование на сайте 1808.lt, заполнив электронную регистрацию в разделе «Серологические экспресс-тесты для педагогов».

За минувшие сутки первой дозой вакцины привито 2044 человек, привитых второй дозой было 624.

Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 60 352 человек, двумя дозами – 9666 человек.

Mokytojas (asociatyvi)
Mokytojas (asociatyvi)
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Mokytojas (asociatyvi)
# Литва

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