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2021.01.27 14:24

ФСБ объяснила бесполетную зону над "дворцом Путина" ростом активности стран НАТО

NEWSru.com2021.01.27 14:24
Вилла В.Путина
Вилла В.Путина / Antikorupcijos fondo (FBK) Youtube įrašo stop kadras

Бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена приказом Минтранса "в интересах пограничной безопасности". В ФСБ заявили о возросшем интересе разведок соседних стран к местной погранзаставе. ФСО утверждает, что ничего не охраняет в Геленджике и окрестностях.

По данным ведомства, причиной стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО", к территории, где находится пограничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю. Административный комплекс заставы был введен в эксплуатацию в октябре 2020 года.

В ФСБ указали, что отряд занимается "защитой участка государственной границы России, обеспечением экономических и других законных интересов страны, контролем в сфере охраны водных и биологических ресурсов и соблюдением юридическими и физическими лицами правил режима госграницы и погранконтроля". "Других задач на отделение не возложено", - подчеркнули в ведомстве.

Еще один ответ на запрос пришел из Федеральной службы охраны. В ведомстве заявили, что на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах нет объектов, охраняемых ФСО, а сама служба не вводила на этой территории каких-либо запретов и ограничений.

В службе заявили, что пограничный режим был установлен в морской акватории Геленджика в соответствии с приказами ФСБ о правилах пограничного режима. Запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет, в этом районе также нет и других объектов, подведомственных службе.

25 января президент РФ Владимир Путин категорически отверг предположения о том, что дворец под Геленджиком принадлежит ему, - хотя в расследовании ФБК лишь утверждалось, что резиденция стоимостью в 100 миллиардов рублей была построена "друзьями" президента для того, чтобы он ей пользовался. Такую же версию выдвигал в 2010 году бизнесмен Сергей Колесников, первым рассказавший о "дворце Путина", 22 января ее повторил биограф Путина Александр Коробко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что дворцом прямо или опосредованно владеют один или несколько бизнесменов, но раскрывать их имена "некорректно". Песков также уточнил, что Путин или его родственники не только не являются собственниками резиденции в Прасковеевке, но и не имеют и не имели к ней никакого отношения. Однако он затруднился объяснить, почему над дворцом создана бесполетная зона, а прилегающую территорию охраняет ФСО.

Совладелец аэропорта "Шереметьево" Александр Пономаренко, которого в расследовании Навального назвали номинальным владельцем "дворца Путина", также заявил, что вышел из проекта в марте 2016 года и не располагает данными о его нынешнем статусе.

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/27jan2021/bezpolet.html



Вилла В.Путина
Вилла В.Путина
1 / 1Antikorupcijos fondo (FBK) Youtube įrašo stop kadras
Вилла В.Путина
# Россия

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