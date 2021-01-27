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2021.01.27 11:43

В мире 100 миллионов случаев заражения COVID-19

Радио «Cвобода»2021.01.27 11:43

Число заразившихся COVID-19 в мире вплотную приблизилось к 100 миллионам. Больше всего инфицированных в США – 26 миллионов, умерших более 432 тысяч. Жертвами пандемии в мире стали 2 миллиона 152 тысяч человек, 72 миллиона переболели и выздоровели, 110 тысяч – в критическом и тяжелом состоянии.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит в режиме онлайн, призвала производителей вакцин, подписавших контракты с ЕС, выполнить свои обязательства, сообщила "Немецкая волна". Европа внесла многомиллиардные суммы на разработку препаратов от SARS-CoV-2, "и теперь компании должны выполнить свои обязательства и поставить вакцины", заявила глава Еврокомиссии. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Брюссель намерен создать механизм контроля экспорта вакцин за пределы ЕС.

В Европе обеспокоены возможными трудностями в проведении вакцинации населения. Как сообщает Би-би-си, компании AstraZeneca и Pfizer-BioNTech ранее оповестили о невозможности поставок вакцин в предусмотренных ранее количествах.

Европейский союз предупредил о вероятности ограничения экспорта вакцин, производимых в странах ЕС, – после того как министр здравоохранения Германии потребовал "справедливого распределения".
Власти Великобритании предостерегли от "вакцинового национализма", который, как считают в Лондоне, может помешать успеху противоэпидемических мер.

Вакцина AstraZeneca производится в основном в Великобритании. В то же время британские поставки вакцины Pfizer-BioNTech осуществляются с предприятия, находящегося в Бельгии.

Поставки вакцины в последнее время стали критически важны для обуздания высоких уровней инфицирования в европейских странах.

Радио "Свобода"

1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
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