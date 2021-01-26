Литва: заработавшие на украинцах и белорусах бизнесмены сокрыли более полумиллиона евро налогов

Служба расследования финансовых преступлений сообщает, что бизнесмены, которые привезли украинцев и белорусов на работу в Литву, подозреваются в сокрытии налогов на сумму более полумиллиона евро.

Обвинения были предъявлены в общей сложности пятерым, двоих из подозреваемых суд разрешил арестовать, к другим были применены более мягкие меры пресечения. По данным досудебного расследования, за два года группа сообщников привезла в Литву более 300 рабочих из Украины и Беларуси. Было установлено, что эти работники могли быть фиктивно трудоустроены в Польше и впоследствии по договору субподряда командированы в Литву.



Есть подозрение, что предприниматели на самом деле не трудоустроили прибывших на работу ни в одной из компаний, таким образом бизнесмены не платили налоги ни в одной стране.