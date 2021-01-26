Совет при правительстве: карантин дает положительные результаты, но пугают новые штаммы вируса

Представители Независимого консультативного совета экспертов при правительстве, оценивающие эпидемиологическую ситуацию в стране, заявляют, что меры по борьбе с эпидемией, предложенные Советом до настоящего времени и реализованные правительством, дают положительные результаты.

По мнению экспертов, по данным на понедельник количество новых случаев COVID-19 (в среднем за 7 дней с 3065 до 935) и количество еженедельных смертей (с 322 до 186) снизились по сравнению с пиком второй волны COVID. -19.



Ситуация в учреждениях индивидуального здравоохранения улучшается - максимальное количество больных COVID-19 в стационарах снизилось с 2571 до 1689.

«Большинство людей, находящихся в первоочередном порядке, уже вакцинированы: уровень иммунитета против COVID-19 у медицинских работников в среднем превысил 80%, а у медперсонала - 70%», - говорится в отчете.

По мнению экспертов, несмотря на улучшение ситуации в стране, пандемия COVID-19 продолжает создавать колоссальные проблемы:

- Новые штаммы вируса распространяются в соседних европейских странах. На сегодняшний день влияние этих штаммов на эффективность вакцин и методов лечения полностью не изучено. Предварительные исследования показывают более быстрое распространение новых штаммов в новых районах;

- до сих пор в стране не внедрена эффективная система контроля изоляции, тестирования и отслеживания вспышек, обеспечивающая безопасный выход из карантина;

- Вакцинация и устойчивость к COVID-19 будут расти медленнее, чем планировалось, из-за перебоев с поставками вакцины.

Тем временем, правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям предлагает продлить карантин еще на месяц – до 28 февраля. Кабинет министров должен принять решение по этому вопросу в среду. По словам главы МВД Агне Билотайте, ограничения на передвижение между муниципалитетами пока остаются в силе.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис заявил, что смягчение условий карантина зависит от показателей заболеваемости и количества положительных тестов на коронавирус. В случае снижения заболеваемости, с середины февраля будет разрешено общаться двум домашним хозяйствам, кроме того, будут рассмотрены вопросы контактного обучения в школах и возобновления работы магазинам промтоваров, если у них есть отдельный вход с улицы.