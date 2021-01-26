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2021.01.26 09:27

ФОТОРЕПОРТАЖ: Вильнюс занесло снегом

синоптики прогнозируют метель
LRT.lt2021.01.26 09:27
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В Литве ночью прошел сильный снегопад, который продолжится и во вторник, местами ожидаются метели, сообщила Радио ЛРТ метеоролог Литовской гидрометеорологической службы Маргарита Киркляускайте.

Ночью во многих районах Южной и Восточной Литвы шел сильный снег, снежный покров здесь увеличился на 5-13 см. На взморье шел слабый дождь.

Согласно прогнозу погоды, во вторник осадки продолжатся. Температура будет балансировать в пределах нуля градусов. Ветер усилится, его порывы во многих местах будут достигать 15-18 м / с, сильный снегопад вызовет метели, местами ухудшит видимость.

Сильный снегопад пройдет везде, кроме побережья и Западной Жемайтии. Дороги даже после очистки будут быстро заноситься снегом, поэтому ситуация будет действительно сложной, предупреждает синоптик.

Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
1 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
2 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
11 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
12 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
13 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
17 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
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Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
23 / 24J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Sniegas ir pūgos Lietuvoje
Sniegas ir pūgos Lietuvoje
24 / 24BNS nuotr.
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas Vilniuje
Sniegas ir pūgos Lietuvoje
# Литва

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