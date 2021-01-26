ФОТОРЕПОРТАЖ: Вильнюс занесло снегом

В Литве ночью прошел сильный снегопад, который продолжится и во вторник, местами ожидаются метели, сообщила Радио ЛРТ метеоролог Литовской гидрометеорологической службы Маргарита Киркляускайте.

Ночью во многих районах Южной и Восточной Литвы шел сильный снег, снежный покров здесь увеличился на 5-13 см. На взморье шел слабый дождь.



Согласно прогнозу погоды, во вторник осадки продолжатся. Температура будет балансировать в пределах нуля градусов. Ветер усилится, его порывы во многих местах будут достигать 15-18 м / с, сильный снегопад вызовет метели, местами ухудшит видимость.



Сильный снегопад пройдет везде, кроме побережья и Западной Жемайтии. Дороги даже после очистки будут быстро заноситься снегом, поэтому ситуация будет действительно сложной, предупреждает синоптик.