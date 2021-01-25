В Литве представлен план ослабления ограничений для бизнеса

В Литве во второй половине или конце февраля предлагается открыть магазины с отдельным входам, а также разрешить работу центров лыжного спорта. Однако министр здравоохранения Арунас Дулькис отметил, что ограничения будут смягчены с учетом количества заболеваний.

После заседания Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям в понедельник министр здравоохранения А. Дулькис рассказал о возможностях ослабления карантинных ограничений для бизнеса.

Одним из первых послаблений, которые планируются для бизнеса, является разрешение на работу магазинов, основной деятельностью которых является продажа непродовольственных товаров и у которых есть отдельный вход. Такие послабления могут вступить в силу во второй половине февраля или в конце февраля.

А. Дулькис заявил, что ограничения для бизнеса будут смягчены с учетом уменьшения числа случаев COVID-19. Например, магазины с отдельным входом могут открыться, если среднее количестве случаев COVID-19, при расчете на 100 тысяч населения в течение показаний за 2 недели, будет менее 200, а в сфере услуг - менее 150.

«Мы будем следовать рекомендациям Экспертного совета. Что касается определенных послаблений, скажем, в секторе услуг, они будут, когда число случаев упадет ниже 150. Возможно, это может произойти в начале марта.

«На наш взгляд, можно было бы говорить об открытии магазинов с отдельным входом, когда случаев будет меньше 200», - сказал А. Дулькис.

Пресс-секретарь министра Аисте Шукста LRT.lt заявила, что сфера услуг должна включать в себя услуги красоты, досуга, спортивных клубов, фитнес-центров, развлечений, отдыха, услуги бассейнов и саун.

В настоящее время 14-дневная заболеваемость в стране составляет достигает 527 случаев на 100 тысяч населения, что соответствует наихудшему сценарию - D.

Предлагается разрешить работу центров лыжного спорта



Slidinėjimas snieglente / AP nuotr.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте также представила дополнительные предложения по ослаблению карантинных ограничений.

По ее словам, будет предложено разрешить работу центров центров лыжного спорта с соблюдением требований безопасности. В Литве 6 таких центров.

«Услуги предоставляются только по предварительному заказу, количество клиентов ограничено, лыжное снаряжение не сдается, обеспечивается периодическая дезинфекция подъемников, безопасные расстояния между лыжниками», - написала А. Армонайте в социальной сети Facebook.

Также, по ее словам, будет предложено разрешить оказание косметических услуг (стрижка и маникюр).

До 1 марта останется рекомендация, если есть такаявохможность, выбрать удаленную работу как в государственном, так и в частном секторе, за исключением тех функций, выполение которых необходимо на рабочем месте.

Мероприятия - только в мае





Koncertas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Предлагается разрешить проводить мероприятия только тогда, когда количество новых случаев COVID-19 на 100 тысяч населения будет меньше 25.

«Если бы в первый день мая заболеваемость у нас была бы меньше 25 случаев на 100 тысяч жителей, эти мероприятия могут охватывать до 100 человек в помещении и до 200 человек на открытом воздухе», - сказал А.Дулькис.

По его словам, с 1 марта можно было бы также говорить об открытии галерей и музеев, разрешении личных спортивных тренировках с тренером.

«Мы планируем составить алгоритм в соответствии с некоторыми деталями для каждого вида деятельности, но мы должны понимать, что время можно только предсказать, и главным критерием являются данные заболеваемости», - сказал министр.

Планируемое в настоящее время ослабление ограничений на экономическую деятельность охватывает период с 1 февраля до 15 мая.