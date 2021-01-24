Артемий Троицкий. Час прилива настал?..

Есть ощущение, что совместными усилиями Алексея Навального и Владимира Путина, ФБК и ФСБ удалось свершить то, что ещё пару недель назад казалось крайне маловероятным: повернуть отлив вспять.

75 миллионов просмотров геленджвудского блокбастера и вежливый, но ершистый всероссийский бунт 23 января обозначили – не могу утверждать наверняка, но highly likely – новую гражданскую и политическую ситуацию в стране. Паника, истерия и тотальная медвежья болезнь (понос от страха) в стане Путина – это ещё не всё. Главное и фундаментальное – сдвиг в массовом сознании.

Что очевидно? Первое: приказало долго жить идиотское понятие «согласованной акции протеста», под навязчивым гипнозом которого вся наша оппозиция беспонтово торчала последние 10 с лишним лет. «Согласованный протест», «санкционированная революция» – это оксюмороны. Невозможно всерьёз договориться о протесте с теми, против кого протестуешь. (КПРФ это не касается, конечно). Путинская власть твёрдо поставила себя вне закона, и «санкционированная» тактика ветеранов протеста в свете нынешней ситуации выглядит так же наивно и бесполезно, как призывы диссидентов-семидесятников к «соблюдению советской Конституции». Избивать и прихватывать будут в любом случае, и молодёжь это усвоила раньше взрослых.

Второе: антирежимные настроения (и выступления) приобретают семейный характер. И 75 миллионов в ЮТюбе, и 1 миллиард (!) ссылок на Навального в Тик-Токе означают, что подростки и тинейджеры «в теме» почти поголовно. И у них всех, как нетрудно догадаться, есть родители. И если этих родителей поставить перед выбором «Путин или мои дети», ответ (в 99% случаев) будет очевиден. Это сюрприз, это новые вводные, и я не берусь делать выводы. Но одно ясно: если «бабушки», возможно, по-прежнему за Путина, то «мамы» уже вряд ли.

Третье: к этому давно шло, и оно свершилось. Выступления против нелюбимой власти в Петербурге, Владивостоке, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске и многих других городах по масштабу (разумеется, соразмерно величине населённых пунктов) ничуть не уступали – а в Питере и заметно превзошли – московские. Так что Хабаровск не одинок – дайте только повод!

Всё это, и наверняка кое-что ещё, от подарков дедушки Джо до жестоких экономических романсов, складывается в чёткую картину: власть утратила инициативу в стране (об «остальном мире» и говорить нечего), и от бодрого и наглого наступления, как прошлым летом, вынуждено перешла к неуверенной обороне. Перед лицом потихоньку (а может быть, и стремительно) консолидирующегося на антипутинских позициях народа. Это, действительно, похоже на Беларусь – ждать пришлось недолго. Есть один большой минус по сравнению с соседями: степень единения народа и градус неприятия диктатора там гораздо выше. (Но это дело времени). Возможно, есть и плюс – лукашенковская «вертикаль» твёрже, компактнее, менее коррумпирована, чем расхлябанная и раздираемая дрязгами путинская. Так что вероятность раскола, или «свала» элит РФ мне представляется более реалистичной, чем в Беларуси. Другое дело, что качество этой «элиты» настолько удручающе низкое – и в человеческом, и в чисто профессиональном плане – что она и расколоться-то вряд ли сможет. Ни мозгов, ни духу не хватит.

А в народ российский, особенно молодых ребят и девчонок, я верю – образы вчерашнего противостояния внушают оптимизм!

Эхо Москвы