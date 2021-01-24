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2021.01.24 10:36

На акциях протеста в России задержали более 3 тысяч человек

Радио «Cвобода»2021.01.24 10:36
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje / AP nuotr.

В субботу в десятках городов России были задержаны более 3 тысяч участников не согласованных с властями акций протеста в поддержку находящегося под стражей оппозиционера Алексея Навального.

По данным ОВД-Инфо на 10.00 по московскому времени воскресенья, число задержанных достигло 3296. Это самый высокий показатель в современной истории протестов в России.

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje / AP nuotr.

В Москве были задержаны около 1300 человек, в Петербурге около 500.

Власти не приводят официальных цифр задержанных.

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje / AP nuotr.

Всего протесты состоялись более чем в 100 городах России. Общее число принявших в них участие, по оценкам, более 100 тысяч человек. Самые масштабные протесты прошли в Петербурге и Москве, где на улицы вышли десятки тысяч человек. В Москве, по различным оценкам, от 20 до 40 тысяч. Протестующие требовали освобождения Алексея Навального, а также в резкой форме выражали несогласие с правлением Владимира Путина и его политикой.

По данным ОВД-Инфо, около 30 человек сообщили, что были избиты сотрудниками полиции. Госпитализирована женщина, которую сотрудник правоохранительных органов в Петербурге ударил ногой в живот.

Среди задержанных были более 100 несовершеннолетних и десятки журналистов.

Большую часть задержанных отпустили, составив административные протоколы в их отношении или без протоколов, однако многие провели ночь в ОВД в ожидании суда.

Радио Свобода

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
1 / 3AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
2 / 3AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
3 / 3AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
# Россия# протесты# полиция# арест# Навальный

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