Браудер: акт Магнитского поможет вернуть в РФ вывезенные миллиарды

В субботу, 23 января, на совместной пресс-конференции российского предпринимателя и общественного деятеля Михаила Ходорковского, международного финансиста Билла Браудера, политиков Гарри Каспарова и Владимира Кара-Мурзы обсуждались меры санкционного воздействия на российскую власть.

По мнения Ходорковского, принятый в США и других странах Акт Магнитского "хорошо зарекомендовал себя" в противодействии нарушителям прав человека в России и должен быть распространен на людей, причастных к преследованиям и покушению на Алексея Навального. Уличные протесты 23 января показали, что российское общество готово к тому, чтобы противостоять "узурпаторам власти", сказал Ходорковский.

Билл Браудер рассказал, что акт Магнитского предусматривает лишение самых близких соратников президента Владимира Путина, как он выразился, наворованных денег. США, Великобритания, Канада и, совсем недавно, в декабре, Евросоюз - всего 31 страна - приняли акт Магнитского или его аналоги как часть своего национального законодательства. По его словам, более нет необходимости принимать новые законодательные акты для борьбы с коррупционерами. Браудер назвал Путина "очень богатым, возможно, самым богатым человеком в мире". Но, по его словам, Путин не держит деньги на своих счетах под своим именем. Его деньги находятся на счетах его друзей. Поэтому, разъяснил Браудер, именно к этим людям и должны применяться адресные санкции.

Участники конференции рассказали, что в мире уже были примеры, когда в результате санкций деньги диктаторов замораживались, но позднее, после падения диктатуры, размораживались и возвращались на родину для использования в общественных интересах.

В понедельник руководство Евросоюза может рассмотреть вопрос о применении санкций против российских деятелей из ближайшего окружения Владимира Путина - в связи с арестом Алексея Навального.

Радио Свобода