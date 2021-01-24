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2021.01.24 09:17

США видят признаки дальнейших ограничений прав и свобод в России

Радио «Cвобода»2021.01.24 09:17
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje / Vida Press nuotr.

Государственный департамент США выступил с заявлением в связи с действиями российских властей против участников массовых акций в российских городах в субботу 23 января.

США решительно осуждают жёсткую тактику обращения с протестующими и журналистами. Прежде российское правительство стремилось подавлять право граждан на мирные собрания и свободу выражения мнений, заранее подвергая аресту потенциальных участников акций.

Теперь же в Вашингтоне рассматривают арест оппозиционера Алексея Навального и подавление протестных акций как "тревожные признаки дальнейших" ограничений гражданского общества и основных свобод. Право россиян на мирные собрания и участие в свободных и справедливых выборах закреплено не только в конституции страны, но и в обязательствах России перед ОБСЕ, Всеобщей декларации прав человека и ее международных обязательствах по Международному пакту о гражданских и политических правах, подчёркивается в заявлении Госдепартамента США.

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje / Vida Press nuotr.

Мы призываем российские власти освободить всех тех, кто был задержан за одно лишь осуществление своих прав и к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального, говорится в заявлении.

Вашингтон призывает Россию в полной мере сотрудничать с международным сообществом в расследовании отравления Алексея Навального и объяснить - заслуживающим доверия образом - применение химического оружия на территории России.

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнёрами по защите прав человека будут и впредь отстаивать права человека, где бы они ни подвергались угрозам - будь то в России или других странах, заявляет Государственный департамент США.

Радио Свобода

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
1 / 2Vida Press nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
2 / 2Vida Press nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
# Россия# США# протесты# Навальный

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