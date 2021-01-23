В России более 2100 задержанных на мирных акциях за Навального

Во многих регионах России - перебои со связью и с доступом к интернету.
С начала всероссийской акции "Свободу Алексею Навальному", которая проходит по всей России, задержаниям подверглись более 2000 участников мирных шествий и митингов.
Пользователи интернета отмечают, что публикуемые данные, скорее всего, занижены в связи с перебоями со связью и доступом к Сети.
В Москве, по данным ОВД-Инфо, задержаны 795 человека. Данные о количестве участников московской акции варьируются, в зависимости от источников, от 4000 до 30-40 тысяч. Информация продолжает уточняться.