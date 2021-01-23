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2021.01.23 19:05

В России более 2100 задержанных на мирных акциях за Навального

Радио «Cвобода»2021.01.23 19:05
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje / AP nuotr.

Во многих регионах России - перебои со связью и с доступом к интернету.

С начала всероссийской акции "Свободу Алексею Навальному", которая проходит по всей России, задержаниям подверглись более 2000 участников мирных шествий и митингов.

Пользователи интернета отмечают, что публикуемые данные, скорее всего, занижены в связи с перебоями со связью и доступом к Сети.

В Москве, по данным ОВД-Инфо, задержаны 795 человека. Данные о количестве участников московской акции варьируются, в зависимости от источников, от 4000 до 30-40 тысяч. Информация продолжает уточняться.

Радио Свобода

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
1 / 10AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
2 / 10AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
3 / 10AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
4 / 10AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
5 / 10AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
6 / 10AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
7 / 10AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
8 / 10AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
9 / 10AP nuotr.
Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Navalną palaikantys protestai Rusijoje
10 / 10AP nuotr.
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje
Navalną palaikantys protestai Rusijoje
# Россия# протесты# Навальный

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