В России более 2100 задержанных на мирных акциях за Навального

Во многих регионах России - перебои со связью и с доступом к интернету.

С начала всероссийской акции "Свободу Алексею Навальному", которая проходит по всей России, задержаниям подверглись более 2000 участников мирных шествий и митингов.

Сделали карту российских городов, где 23 января прошли акции в поддержку Алексея Навального (да-да, Геленджик тоже среди них). (Нажмите на картинку, чтобы посмотреть карту и список городов полностью). pic.twitter.com/4urZdUVDlz — bbcrussian (@bbcrussian) January 23, 2021

Пользователи интернета отмечают, что публикуемые данные, скорее всего, занижены в связи с перебоями со связью и доступом к Сети.

В Москве, по данным ОВД-Инфо, задержаны 795 человека. Данные о количестве участников московской акции варьируются, в зависимости от источников, от 4000 до 30-40 тысяч. Информация продолжает уточняться.

Радио Свобода