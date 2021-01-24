Киркилас: если выборы в СДПЛ выиграет Олекас, «социал-трудовики» могут вернуться, а «аграрии» – присоединиться к объединенной партии

Лидер социал-демократической рабочей партии Литвы Гядиминас Киркилас говорит, что если член Европарламента Юозас Олекас станет председателем социал-демократической партии, в Литве мог бы повториться процесс объединения левых сил, впервые случившийся более 20 лет назад.

По убеждению политика, левые партии, которые после прошлогодних выборов в Сейм лишились власти, могут побудить к сплочению примерно те же причины, по которым в 2001 году объединились СДПЛ и Демократическая партия труда.

Г. Киркилас отмечает, что, несмотря на то, что у руля объединенных политических сил в то время стоял Альгирдас Бразаускас, в самом процессе интеграции важную роль сыграл именно Ю. Олекас.

Г. Киркилас считает, что частью новой левой политической структуры могли бы стать не только СДПЛ и отколовшиеся от нее «социал-трудовики», но и «аграрии».

По оценке ветерана политики, многим сложно представить не только слияние «аграриев» с СДПЛ, но даже их работу за одним столом, однако это – слабый аргумент. Г. Киркилас считает, что решающим фактором в таких случаях является не что иное, как воля политических лидеров.

«Когда объединялись СДПЛ и ДПТЛ, также было много разговоров, что это невозможно, и так далее. Однако результат во многом зависит от воли политических лидеров. Надо сказать, что при слиянии СДПЛ и ДПТЛ Юозас Олекас был одним из основных сторонников слияния. Тогда была сформирована совместная рабочая группа, которую возглавляли Юозас Олекас и Юозас Бернатонис. Поэтому у Юозаса Олекаса большой опыт в этом вопросе», - сказал Г. Киркилас агентству ELTA.

Juozas Olekas / J. Stacevičius/LRT

Напомнив, что сам Ю. Олекас недавно исключил возможность объединения СДПЛ даже с «социал-трудовиками», Г. Киркилас не отступил от своей теории о широком партийном слиянии.

«Сейчас у Юозаса Олекаса предвыборная ситуация, поэтому он вряд ли будет говорить иначе. Когда он будет избран, тогда и посмотрим. (...). Но, как мне кажется, он также понимает значение консолидации левых», - продолжил Г. Киркилас.

По словам политика, несмотря на изменившиеся за несколько десятилетий политические обстоятельства или идеологические разногласия, которые проявляются между «аграриями» и социал-демократами, упомянутая им аналогия слияния СДПЛ и ДПТЛ уместна для сегодняшнего дня. Именно политическая конкуренция. подчеркивает он, неизбежно подтолкнет левые партии к взаимной интеграции. Именно в такой ситуации, вспоминает Г. Киркилас, оказались левые силы после парламентских выборов 1996 года.

Gediminas Kirkilas / E. Blaževič/LRT nuotr.

«В данный момент я не вижу для социал-демократов другого пути выхода из кризиса. Только этот путь – консолидация левых. Фактически такая же ситуация происходила после выборов 1996 года. Ведь мы и раньше предлагали СДПЛ объединиться. Но социал-демократы долгое время не соглашались, и только после выборов 1996 года, когда обе партии проиграли, начались настоящие переговоры. Так что в данный момент ситуация похожая. Проиграли обе партии – в том числе и «аграрии». Все будут искать способы, как победить на следующих выборах, и консолидация – один из таких способов», - сказал Г. Киркилас.