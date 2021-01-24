Отрадные прогнозы букмекеров «Евровидения» – Литва поднялась на первое место

Хотя официально песня, которую Литва представит на конкурсе «Евровидение», еще не выбрана, букмекеры уже ставят Литву на первое место.

Еще в пятницу, по прогнозам букмекеров, Литва находилась на пятом месте, а уже в субботу, как сообщает eurovisionworld.com, она поднялась на первое место, обогнав Исландию, Болгарию, Швецию и Россию.

Pirmosios „Eurovizijos“ lažybininkų prognozės / Ekrano kopija

В пятницу свои песни представили несколько исполнителей, желающих представлять страну на конкурсе. Среди них – и победитель прошлогоднего национального отбора – группа «The Roop».

Правда, прогнозы еще преждевременны, так как у большинства стран пока нет своих представителей.

В прошлом году песенный конкурс «Евровидения» отменен из-за распространения коронавируса.