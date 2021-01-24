Новости

2021.01.24 10:20

Отрадные прогнозы букмекеров «Евровидения» – Литва поднялась на первое место

LRT.lt2021.01.24 10:20
„Eurovizija“
„Eurovizija“ / eurovision.tv nuotr.

Хотя официально песня, которую Литва представит на конкурсе «Евровидение», еще не выбрана, букмекеры уже ставят Литву на первое место.

Еще в пятницу, по прогнозам букмекеров, Литва находилась на пятом месте, а уже в субботу, как сообщает eurovisionworld.com, она поднялась на первое место, обогнав Исландию, Болгарию, Швецию и Россию.

Pirmosios „Eurovizijos“ lažybininkų prognozės
Pirmosios „Eurovizijos“ lažybininkų prognozės / Ekrano kopija

В пятницу свои песни представили несколько исполнителей, желающих представлять страну на конкурсе. Среди них – и победитель прошлогоднего национального отбора – группа «The Roop».

Правда, прогнозы еще преждевременны, так как у большинства стран пока нет своих представителей.

В прошлом году песенный конкурс «Евровидения» отменен из-за распространения коронавируса.

„Eurovizija“
Pirmosios „Eurovizijos“ lažybininkų prognozės
„Eurovizija“
„Eurovizija“
1 / 2eurovision.tv nuotr.
Pirmosios „Eurovizijos“ lažybininkų prognozės
Pirmosios „Eurovizijos“ lažybininkų prognozės
2 / 2Ekrano kopija
„Eurovizija“
Pirmosios „Eurovizijos“ lažybininkų prognozės
# Литва# Культура# Евровидение

Популярно

A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje

Новости

2021.01.23 14:26

Жители Литвы проводят акцию поддержки А. Навального у здания российского посольства в Вильнюсе

14
Mitingai Rusijoje

Новости

2021.01.23 17:06

В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального дополняется

Так выглядит сегодня вильнюсская улица Пилимо, где прошло детство мнимого князя

Новости

2021.01.23 14:15

Мнимый Романофф. История жизни авантюриста из Вильны

8
Karantinas Vilniuje

Новости

2021.01.24 10:16

В Литве – 773 случая COVID-19 и 18 смертей

COVID-19 vakcina (asociatyvi)

Новости

2021.01.23 13:33

В первом квартале «AstraZeneca» поставит в Литву только пятую часть обещанных вакцин

Avarija

Новости

2021.01.24 08:57

Трагедия в Каунасском районе – в результате ДТП погибли три человека

Smurtas

Новости

2021.01.24 08:40

Поступившая в больницу избитая женщина обвинила в насилии клайпедского прокурора

Gintautas Paluckas Vilija Blinkevičiūtė

Новости

2021.01.23 13:57

В понедельник прояснится, станет ли Вилия Блинкявичюте временным председателем социал-демократов

Aleksejų Navalną palaikantys protestai Rusijoje

Новости

2021.01.23 19:05

В России более 2100 задержанных на мирных акциях за Навального

10
Gynybos štabe apdovanoti iš Irako grįžę Lietuvos kariai

Новости

2021.01.24 08:10

В Украину отбыла новая смена литовских военнослужащих