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2021.01.23 14:26

Жители Литвы проводят акцию поддержки А. Навального у здания российского посольства в Вильнюсе

Радио LRT, LRT.lt2021.01.23 14:26
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В то время, как в России проходят акции протеста сторонников Алексея Навального, аналогичная акция проходит в эти минуты и у здания российского посольства в Вильнюсе. Радио LRT поинтересовалось у некоторых участников, почему они участвуют в этой акции.

«Хочется, чтобы там тоже была свобода. Вообще, эту систему нужно обновлять, менять, надо общаться с людьми. А они этого не делают, и это плохо. Особенно в такой стране. Чем больше страна, тем больше ответственности», - говорит один из участников акции.

A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Я хочу выразить солидарность и в то же время исполнить свой гражданский долг. Я смотрю на это и в глобальном масштабе, так как это происходит хотя и не в Литве, но очень близко от нас. Человеческие свободы там просто подавляются», - говорит другой житель Вильнюса, участвующий в акции.

A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы солидарны с той здоровой частью России, которая сегодня выступает против кремлевского режима. Людей сажают по политическим причинам, что напоминает мне о событиях, которые происходили в нашей стране 30 лет назад», - сказал Радио LRT еще один участник акции.

A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В России акции протеста проходят в десятке городов, несколько десятков протестующих задержаны полицией. Критик Кремля Алексей Навальный был арестован в воскресенье в московском аэропорту, едва вернувшись из Германии, где он проходил курс лечения после отравления.

A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
1 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
2 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
3 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
4 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
5 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
6 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
7 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
8 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
9 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
10 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
11 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
12 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
13 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
14 / 14J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje
# Литва# Россия# Навальный

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