Жители Литвы проводят акцию поддержки А. Навального у здания российского посольства в Вильнюсе

В то время, как в России проходят акции протеста сторонников Алексея Навального, аналогичная акция проходит в эти минуты и у здания российского посольства в Вильнюсе. Радио LRT поинтересовалось у некоторых участников, почему они участвуют в этой акции.

«Хочется, чтобы там тоже была свобода. Вообще, эту систему нужно обновлять, менять, надо общаться с людьми. А они этого не делают, и это плохо. Особенно в такой стране. Чем больше страна, тем больше ответственности», - говорит один из участников акции.

A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Я хочу выразить солидарность и в то же время исполнить свой гражданский долг. Я смотрю на это и в глобальном масштабе, так как это происходит хотя и не в Литве, но очень близко от нас. Человеческие свободы там просто подавляются», - говорит другой житель Вильнюса, участвующий в акции.

A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

«Мы солидарны с той здоровой частью России, которая сегодня выступает против кремлевского режима. Людей сажают по политическим причинам, что напоминает мне о событиях, которые происходили в нашей стране 30 лет назад», - сказал Радио LRT еще один участник акции.

A. Navalno palaikymo akcija Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

В России акции протеста проходят в десятке городов, несколько десятков протестующих задержаны полицией. Критик Кремля Алексей Навальный был арестован в воскресенье в московском аэропорту, едва вернувшись из Германии, где он проходил курс лечения после отравления.