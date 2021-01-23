Сенат США утвердил Ллойда Остина новым главой Пентагона

Сенат США утвердил генерала в отставке Ллойда Остина на пост министра обороны. Остин стал вторым утверждённым сенаторами кандидатом в кабинет нового президента Джо Байдена и первым в истории афроамериканцем, который возглавит оборонное ведомство Соединенных Штатов, отмечает "Голос Америки".

Остин заручился подавляющей поддержкой как демократов, так и республиканцев, несмотря на то что для его утверждения потребовалось получить специальное разрешение от Конгресса. Палата представителей и Сенат проголосовали за то, чтобы сделать для Остина исключение из правила, согласно которому бывшие военные не могут занимать гражданские должности в течение семи лет после ухода из вооруженных сил. Он вышел на пенсию в 2016 году.

На слушаниях по его утверждению Остин предупредил сенаторов о враждебных действиях Кремля. По словам нового главы Пентагона, хотя Россия переживает упадок, она все ещё может нанести большой ущерб в киберпространстве.

Москва заявление Остина пока не прокомментировала.

Остину 67 лет. Американские СМИ отмечали, что у нового министра обороны репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности. В его послужном списке – пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Радио Свобода