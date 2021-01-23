Соцсети блокируют в России сообщения о запланированных на 23 января акциях протеста

Социальная сеть "ВКонтакте" заблокировала для пользователей из России большинство страниц, посвящённых запланированным на 23 января акциям протеста. Подписчикам с российских IP-адресов сообщается, что страницы закрыты по требованию Генеральной прокуратуры. На это обратило внимание издание "МБХ медиа".

Страницы создавались региональными штабами сторонников оппозиционного политика Алексея Навального. Он был задержан в Подмосковье 17 января и отправлен на месяц в московское СИЗО "Матросская тишина".

Акции протеста запланированы сторонниками Навального в крупных российских и зарубежных городах. Они планируют потребовать освобождения политика и выступить против коррупции и российской власти. Правоохранительные органы российских регионов извещают о незаконности мероприятия, в Татарстане заранее возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках.

Ряд журналистов и политиков получили предостережения от участия в акциях и призывов к ним. Сотрудники штабов и фондов Навального задерживаются и арестовываются по всей России. Юристу Фонда борьбы с коррупцией Владлену Лосю предписано покинуть Россию, у него белорусское гражданство.

Генпрокуратура России предупреждает о возможной ответственности сайты и соцсети, где публикуются сообщения с призывами выйти на акции. В прокремлёвских изданиях и у размещающих рекламу блогеров идёт кампания по обвинению сторонников Навального в вовлечении в протесты несовершеннолетних (три года назад за это была введена отдельная статья Уголовного кодекса).

Роскомнадзор в пятницу сообщил, что соцсети стали удалять "призывы к детям участвовать в незаконных массовых мероприятиях". К утру 22 января, по данным ведомства, в TikTok удалили 38 процентов от выявленных призывов, во "ВКонтакте" и YouTube – 50 процентов, а в Instagram – 17 процентов. Почему сети не удаляли остальное – не уточняется.

Ни одна из акций в субботу не согласована с властями. Сторонники Навального и оппозиция утверждают, что имеют право на мирное выражение протеста. Радио Свобода с самого утра будет следить за происходящим в российских городах и вести трансляции на своём сайте.

Радио Свобода