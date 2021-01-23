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2021.01.23 09:12

В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального

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Радио «Cвобода»2021.01.23 09:12
Mitingai Rusijoje
Mitingai Rusijoje / AP nuotr.

В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения.

Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Трансляцию с Дальнего Востока и из Сибири ведёт редакция Сибирь.Реалии.

Mitingai Rusijoje
Mitingai Rusijoje / AP nuotr.

По данным "ОВД-Инфо", в тринадцати городах, где проходят акции, по состоянию на 10 утра по Москве задержали 48 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Радио Свобода

Mitingai Rusijoje
Mitingai Rusijoje
Mitingai Rusijoje
Mitingai Rusijoje
1 / 2AP nuotr.
Mitingai Rusijoje
Mitingai Rusijoje
2 / 2AP nuotr.
Mitingai Rusijoje
Mitingai Rusijoje
# Россия# протесты# Навальный

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