В России проходят акции протеста в поддержку Алексея Навального

В городах России в субботу проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц после возвращения в Россию и находящегося под угрозой тюремного заключения.

Акции уже прошли как минимум в 13 крупных городах, в том числе Хабаровске, Южно-Сахалинске, Якутске. Трансляцию с Дальнего Востока и из Сибири ведёт редакция Сибирь.Реалии.

Mitingai Rusijoje / AP nuotr.

По данным "ОВД-Инфо", в тринадцати городах, где проходят акции, по состоянию на 10 утра по Москве задержали 48 человек, в том числе один несовершеннолетний.

Радио Свобода